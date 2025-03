Τεταμένη είναι η κατάσταση έξω από το δικαστικό μέγαρο της Κωνσταντινούπολης όπου περισσότεροι από 500 άνθρωποι έχουν συγκεντρωθεί και αναμένουν τη δικαστική απόφαση της προφυλάκισης ή μη του Εκρέμ Ιμάμογλου. Η εν λόγω απόφαση αναμένεται αργά το βράδυ του Σαββάτου (22/03), στην περίπτωση δε, που του απαγγελθούν κατηγορίες για τρομοκρατία, αυτομάτως – σύμφωνα με την τουρκική νομοθεσία – εκπίπτει και του αξιώματος του δημάρχου.

Το πλήθος κόσμου έξω από το δικαστικό μέγαρο έχει συγκεντρωθεί να υποστηρίξει τον κύριο πολιτικό αντίπαλο του Ερντογάν παρά τους περιορισμούς στην πρόσβαση. Δρακόντεια παραμένουν να μέτρα ασφαλείας, οι αστυνομικές αρχές έχουν θέσει υπό κράτηση περισσότερους από 389 διαδηλωτές και πραγματοποιούν εφόδους ακόμη και σε σπίτια.

Πηγή: AP Photo/Khalil Hamra

Οι διαδηλώσεις συνεχίζονται για τέταρτη συναπτή ημέρα και παρά τη σχετική απαγόρευση από το κυβερνείο της Κωνσταντινούπολης. Σύμφωνα με τον επικεφαλής του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, Οζγκούρ Οζέλ, αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι τη νύχτα. Όπως είπε: «Θα πάμε όπου χρειαστεί, ανάλογα με την εξέλιξη των πραγμάτων. Αν χρειαστεί θα είμαστε στο δικαστικό μέγαρο. Αν χρειαστεί θα πάμε έξω από τα έξω από το δημαρχείο. Αν χρειαστεί θα πάμε στην Ταξίμ».

Διαδηλώσεις έχουν ανακοινωθεί πως θα γίνουν και σε πολλές άλλες πόλεις της χώρας, όπως και στη Σμύρνη (δυτικά) και στην πρωτεύουσα Άγκυρα, όπου οι αρχές έχουν απαγορεύσει κάθε συγκέντρωση. Συνολικά, συγκεντρώσεις έχουν πραγματοποιηθεί σε τουλάχιστον 55 από τις 81 επαρχίες της Τουρκίας από την Τετάρτη, δηλαδή σε πάνω από τα δύο τρίτα της χώρας, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Σχετικά με τις διαδηλώσεις, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έκανε λόγο για παιχνίδι περιθωριακών αριστερών οργανώσεων, εξαπολύοντας λεκτική επίθεση στην αντιπολίτευση ότι «εδώ και τέσσερις ημέρες κάνει ό,τι μπορεί για να διαταράξει την ειρήνη του έθνους και να πολώσει τον λαό».

Πηγή: AP Photo/Emrah Gurel

Νωρίτερα, σύμφωνα με το Reuters, ο προφυλακισθείς Ιμάμογλου αρνήθηκε τις κατηγορίες που του πρόσαψαν περί τρομοκρατίας, χαρακτηρίζοντάς τες «αδιανόητες» και «συκοφαντίες». Όπως δήλωσε στην υπεράσπισή του κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, «βλέπω σήμερα κατά τη διάρκεια της ανάκρισής μου ότι εγώ και οι συνάδελφοί μου βρισκόμαστε αντιμέτωποι με αδιανόητες κατηγορίες και συκοφαντίες».

Σε νέα ανάρτηση στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ, εκεί όπου ανεβάζουν τις τελευταίες ώρες και τα τελευταία 24ωρα οι συνεργάτες του τις δικές του εκκλήσεις, τονίζει πως «ό,τι και να γίνει προστατέψτε τις αυριανές κάλπες», καλώντας τον κόσμο να συμμετάσχει μαζικά στις αυριανές εκλογές του κόμματος για την ανάδειξη του υποψηφίου των επόμενων προεδρικών εκλογών.

«Να θυμάστε», λέει ο Ιμάμογλου, «ότι είναι δημοκρατικό σας δικαίωμα να ψηφίσετε και φοβούνται τις ψήφους σας».

Πηγή: AP Photo/Emrah Gurel

Όπως το Reuters αναφέρει, το υπουργείο Εσωτερικών της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι οι τουρκικές αρχές έχουν θέσει υπό κράτηση 343 ανθρώπους σε διαδηλώσεις στη διάρκεια της νύχτας που έγιναν σε διάφορες πόλεις της χώρας, κατά της σύλληψης του Ιμάμογλου. Το υπουργείο δήλωσε ότι οι συλλήψεις έγιναν για να αποτραπεί η «διατάραξη της δημόσιας τάξης» και προειδοποίησε ότι οι αρχές δεν θα ανεχθούν «το χάος και τις προκλήσεις».

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, που επικαλείται τουρκικά μέσα ενημέρωσης, οι συλλήψεις συνεχίστηκαν στη διάρκεια της νύχτας στα σπίτια διαδηλωτών σε διάφορες πόλεις, όπως η Κωνσταντινούπολη, η πρωτεύουσα Άγκυρα, η Σμύρνη, η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, και η Αττάλεια στα νότια.

Thousands of people protested in Turkey against the arrest of Istanbul's mayor Ekrem İmamoğlu.



In Ankara, Istanbul, and other cities, demonstrators called for President Recep Tayyip Erdogan to resign, accusing him of trying to eliminate his biggest rival through the arrest. pic.twitter.com/uXBQ0LTbhO