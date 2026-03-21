Στενά του Ορμούζ: 22 κράτη έτοιμα να αναλάβουν δράση για τη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας

Είκοσι δύο χώρες ανακοίνωσαν το Σάββατο την πρόθεσή τους να συμβάλουν σε προσπάθειες διασφάλισης της ασφαλούς ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, καταδικάζοντας παράλληλα την de facto παρεμπόδιση της διέλευσης από το Ιράν.

Σε κοινή δήλωση, 22 κράτη, κυρίως ευρωπαϊκά, αλλά και χώρες του Κόλπου όπως τα ΗΑΕ και το Μπαχρέιν, καταδίκασαν «με τον πιο έντονο τρόπο τις πρόσφατες επιθέσεις του Ιράν σε άοπλα εμπορικά πλοία στον Κόλπο, καθώς και τις επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου». Παράλληλα, χαρακτήρισαν ως ιδιαίτερα ανησυχητικό το γεγονός ότι οι ιρανικές δυνάμεις έχουν ουσιαστικά διακόψει τη διέλευση από το κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα.

Οι χώρες δήλωσαν επίσης έτοιμες να συμμετάσχουν σε «κατάλληλες πρωτοβουλίες» για την αποκατάσταση της ασφαλούς διέλευσης, χαιρετίζοντας τις ήδη υπάρχουσες προπαρασκευαστικές ενέργειες από άλλα κράτη.

Η ένταση στην περιοχή κλιμακώθηκε μετά τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Η Τεχεράνη απάντησε με πλήγματα όχι μόνο κατά γειτονικών χωρών του Κόλπου, αλλά και κατά εμπορικών πλοίων που διέρχονται από τα Στενά.

