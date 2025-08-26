Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Συνομιλίες Ρούμπιο με Ευρωπαίους ομολόγους του για την Ουκρανία

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, συνομίλησε με τους Ευρωπαίους ομολόγους του τη Δευτέρα και συζήτησε τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Ρούμπιο συνομίλησε με τον υπουργό Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ντέιβιντ Λάμι, τον υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρέι Σιμπίχα, την υπουργό Εξωτερικών της Φινλανδίας, Ελίνα Βαλτόνεν, και την επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με δήλωση του.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρέι Σιμπίχα δήλωσε ότι η Ουκρανία είναι ευγνώμων στον Ρούμπιο για τις προσπάθειές του και στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την «ειρηνευτική ηγεσία» του. Πρόσθεσε ότι οι εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία είναι καθοριστικής σημασίας.

«Επανέλαβα τη θέση της Ουκρανίας ότι οι εγγυήσεις ασφάλειας πρέπει να είναι συγκεκριμένες, νομικά δεσμευτικές και αποτελεσματικές. Πρέπει να είναι πολυδιάστατες, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών, διπλωματικών, νομικών και άλλων επιπέδων», δήλωσε ο Σιμπίχα στο X.

«Όλοι μοιραζόμαστε την πεποίθηση ότι ο ουκρανικός στρατός αποτελεί το θεμελιώδες επίπεδο οποιωνδήποτε τέτοιων εγγυήσεων, επομένως η μέγιστη ενίσχυσή του είναι η κορυφαία προτεραιότητά μας».