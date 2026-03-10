Στάρμερ, Μερτς και Μελόνι σε στενή συνεργασία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ είχε τηλεφωνική επικοινωνία το βράδυ της Δευτέρας με τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς και την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, με αντικείμενο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ιδιαίτερα την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Ντάουνινγκ Στριτ, οι τρεις ηγέτες συζήτησαν την αυξανόμενη ένταση στην περιοχή και τόνισαν τη σημασία της διασφάλισης της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας για τα εμπορικά πλοία που διέρχονται από την περιοχή.

Όπως αναφέρθηκε, οι ηγέτες συμφώνησαν να «συνεργαστούν στενά» τις επόμενες ημέρες προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι απειλές που προέρχονται από το Ιράν και να διατηρηθεί η ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Στάρμερ ενημέρωσε τους ομολόγους του για τα αμυντικά μέτρα που έχει λάβει το Ηνωμένο Βασίλειο στην περιοχή το τελευταίο διάστημα, στο πλαίσιο της στήριξης των συμμάχων του στον Κόλπο.

Οι τρεις ηγέτες υπογράμμισαν επίσης την ανάγκη συνέχισης της στενής συνεργασίας μεταξύ των χωρών τους ενόψει της κλιμάκωσης της κατάστασης και συμφώνησαν να παραμείνουν σε διαρκή επικοινωνία τις επόμενες ημέρες.

Παράλληλα, η βρετανική κυβέρνηση βρίσκεται σε επαφή με τον ασφαλιστικό τομέα ώστε να διασφαλιστεί η απαραίτητη κάλυψη για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις.

