Στάρμερ για την ήττα των Εργατικών στο Μάντσεστερ: Απογοητευτική, κατανοώ τους ψηφοφόρους

Τα αποτελέσματα των εκλογών είναι εξαιρετικά απογοητευτικά, κατανοώ πως οι ψηφοφόροι είναι απογοητευμένοι, δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, αναφερόμενος στις επαναληπτικές εκλογές της περιφέρειας Γκόρτον και Ντέντον στο Μάντσεστερ, όπου οι Πράσινοι απέσπασαν μία «παραδοσιακή έδρα» των Εργατικών από το κυβερνών κόμμα.

«Οι κυβερνήσεις που βρίσκονται στην εξουσία συχνά επιτυγχάνουν τέτοια αποτελέσματα στα μέσα της θητείας τους, αλλά καταλαβαίνω ότι οι ψηφοφόροι είναι απογοητευμένοι. Είναι ανυπόμονοι για αλλαγή», τόνισε ο Βρετανός πρωθυπουργός, σύμφωνα με το Reuters.

Όπως διεμήνυσε, «θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για τους ψηφοφόρους και κατά των άκρων της πολιτικής Δεξιάς και Αριστεράς».

Υπενθυμίζεται πως το Εργατικό Κόμμα έχασε μία από τις πιο ασφαλείς έδρες του, σε μια περιοχή του Μάντσεστερ, την οποία διατηρούσε σχεδόν αδιαλείπτως από το 1906.

Την έδρα κέρδισε η τοπική σύμβουλος Χάνα Σπένσερ, η οποία ανέδειξε το διαρκώς υψηλότερο κόστος ζωής ως αιχμή του δόρατος της προεκλογικής της εκστρατείας.

Πρόκειται για τη δεύτερη ήττα των Εργατικών σε επαναληπτικές εκλογές αφότου ο Στάρμερ ανέλαβε την πρωθυπουργία, γεγονός που καθιστά τη θέση του εντός του κόμματος πιο ευάλωτη.