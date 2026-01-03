Επίθεση ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν «εμπλέκεται με κανέναν τρόπο» στην αμερικανική επιχείρηση στη Βενεζουέλα, αλλά ζητά περισσότερες πληροφορίες πριν σχολιάσει το θέμα.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν έχει μιλήσει με τον πρόεδρο Τραμπ σχετικά με τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ.

«Όχι, δεν έχω μιλήσει και είναι προφανές ότι η κατάσταση εξελίσσεται ραγδαία και πρέπει να διαπιστώσουμε όλα τα γεγονότα», δήλωσε για να προσθέσει πως «αυτό που μπορώ να πω είναι ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν εμπλέκεται με κανέναν τρόπο σε αυτή την επιχείρηση».

Όταν ρωτήθηκε αν θα καταδικάσει την ενέργεια, όπως έχουν ήδη κάνει ορισμένοι βουλευτές του Ηνωμένου Βασιλείου, μερικοί από την αριστερά του Εργατικού Κόμματος και μερικοί ανεξάρτητοι, απάντησε: «Θέλω πρώτα να διαπιστώσω τα γεγονότα. Θέλω να μιλήσω με τον Πρόεδρο Τραμπ. Θέλω να μιλήσω με τους συμμάχους. Όπως λέω, μπορώ να είμαι απολύτως σαφής ότι δεν εμπλεκόμαστε σε αυτό».

Συνέχισε λέγοντας: «Όπως γνωρίζετε, πάντα λέω και πιστεύω ότι πρέπει να τηρούμε το διεθνές δίκαιο, αλλά νομίζω ότι σε αυτό το στάδιο, με την κατάσταση να εξελίσσεται ραγδαία, ας διαπιστώσουμε τα γεγονότα και ας προχωρήσουμε από εκεί».

Σχολιάζοντας τις επιπτώσεις για τους Βρετανούς πολίτες στη Βενεζουέλα, είπε: «Υπάρχουν περίπου πεντακόσιοι στη Βενεζουέλα και συνεργαζόμαστε με την πρεσβεία για να διασφαλίσουμε ότι τους φροντίζουν καλά, τους προστατεύουν και τους παρέχουν τις κατάλληλες συμβουλές, και συνεργαζόμαστε στενά με την πρεσβεία για αυτό. Είναι μικρός αριθμός, αλλά είναι σημαντικός αριθμός, και αυτό είναι που κάνουμε εκεί».