Στα «ύψη» η αντιπαράθεση ανάμεσα σε Τουρκία και Ισραήλ - «Ο Κατζ είναι ένα αντίγραφο του ΥΠΕΞ του Χίτλερ»

Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η αντιπαράθεση, μέσω αναρτήσεων στο X, ανάμεσα στην Τουρκία και το Ισραήλ, με αφορμή την ανάρτηση του Ισραηλινού ΥΠΕΞ σε βάρος του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ειδικότερα, σε ανάρτησή του το τουρκικό ΥΠΕΞ, κατηγορεί τον Ισραέλ Κατζ ότι «έχει κάνει συνήθεια να δημοσιεύει αναρτήσεις χαμηλού επιπέδου, γεμάτες συκοφαντίες και ψέματα, στοχοποιώντας τη χώρα μας και τον πρόεδρο μας».

«Το εν λόγω άτομο έχει χάσει προ πολλού την ιδιότητα του συνομιλητή» σημειώνει ο Χακάν Φιντάν και επαναλαμβάνει ότι «η Τουρκία όπως και στο παρελθόν έτσι και σήμερα θα συνεχίσει να παρέχει την ισχυρότερη στήριξη στους Παλαιστίνιους».

Νωρίτερα, ο ΥΠΕΣ του Ισραήλ σε ανάρτησή του στράφηκε κατά του Ταγίπ Ερντογάν με μία ανάρτηση στην οποία ανέφερε: «Χθες, ο αντισημίτης δικτάτορας Ερντογάν επιτέθηκε φραστικά στις ΗΠΑ και τα δυτικά κράτη, λέγοντας ότι “αιχμαλωτίστηκαν από τους σιωνιστές του Ισραήλ”.

The anti-Semitic dictator @RTErdogan attacked the US and Western countries yesterday, saying they were "taken hostage by the Zionists in Israel."



Erdoğan, the ones taken hostage are the citizens of Turkey, trapped in your dictatorship. You blocked Instagram for 57 million users… pic.twitter.com/EOgELcp2G4