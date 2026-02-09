Το πρόγραμμα FCAS, (Σύστημα Αεροπορικής Μάχης του Μέλλοντος) που αναπτύσσεται από κοινού από τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ισπανία, βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης, σύμφωνα με τέσσερις Ευρωπαίους αξιωματούχους σε Παρίσι και Βερολίνο που μίλησαν στο Politico.

Όπως ανέφεραν, το ενδεχόμενο επίσημης ανακοίνωσης τερματισμού του προγράμματος θεωρείται πλέον πιθανότερο από μια ουσιαστική επανεκκίνησή του.

Αξιωματούχος με γνώση του τρόπου σκέψης του Εμανουέλ Μακρόν υποστήριξε ότι μια δημόσια παραδοχή του τέλους του έργου είναι πιο ρεαλιστική από μια νέα συμφωνία.

Στο ίδιο μήκος κύματος, Γάλλος βουλευτής με αρμοδιότητα στην αμυντική πολιτική παραδέχθηκε ότι «όλοι γνωρίζουν πως το FCAS έχει ουσιαστικά πεθάνει, αλλά κανείς δεν θέλει να το πει ανοιχτά».

Μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε ισχυρό πολιτικό πλήγμα για τον Γάλλο πρόεδρο, ο οποίος είχε δρομολογήσει προσωπικά το εγχείρημα το 2017 μαζί με την τότε καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ.

Το πρόγραμμα, που αποσκοπεί στην ανάπτυξη μαχητικού έκτης γενιάς σε συνδυασμό με drones και ένα κοινό «cloud μάχης», έχει παραλύσει εδώ και σχεδόν έναν χρόνο λόγω οξυμένων βιομηχανικών και εργατικών συγκρούσεων.

Παρά τις δημόσιες διαβεβαιώσεις από το Παρίσι ότι καταβάλλεται προσπάθεια διάσωσης του έργου, η έλλειψη προόδου ενισχύει την απαισιοδοξία. Το γραφείο Τύπου της γερμανικής κυβέρνησης και το γαλλικό Υπουργείο Άμυνας δεν σχολίασαν επισήμως τις πληροφορίες περί επικείμενης κατάρρευσης.

Στην καρδιά της κρίσης βρίσκονται οι βαθιές διαφωνίες μεταξύ της Dassault και της Airbus για την ηγεσία, την κατανομή εργασιών και τον έλεγχο κρίσιμων τεχνολογιών.

Η γαλλική πλευρά επιδιώκει αυξημένο ρόλο στην ανάπτυξη του Μαχητικού Επόμενης Γενιάς (NGF), βασικού πυλώνα του FCAS, χωρίς μέχρι στιγμής να διαφαίνεται συμβιβασμός. Η προθεσμία που είχαν θέσει Παρίσι και Βερολίνο στα τέλη του περασμένου έτους παρήλθε χωρίς συμφωνία.

Παράλληλα, στο Βερολίνο συζητείται πλέον ανοιχτά μια δραστική αναθεώρηση: από τον διαχωρισμό του επανδρωμένου μαχητικού σε δύο εθνικά προγράμματα έως και τον πλήρη τερματισμό της γερμανικής συμμετοχής.

Η αναταραχή έχει αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον για το ανταγωνιστικό GCAP, που προωθούν Ιταλία, Βρετανία και Ιαπωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Γερμανία διερευνά διακριτικά σενάρια εμπλοκής, ενώ το Παρίσι επιχειρεί να αποτρέψει μια τέτοια μετατόπιση, επιμένοντας στη διατήρηση του FCAS έστω και σε περιορισμένη μορφή.