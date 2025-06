Στα άκρα η κόντρα Μασκ με τον Αμερικανό πρόεδρο: «Ο Τραμπ ανάμεσα στα πρόσωπα της λίστας Επστάιν»

Σε μια σοβαρότατη κατηγορία σε βάρος του Αμερικανού προέδρου προέβη σε ανάρτησή του ο Ίλον Μασκ, καταγγέλλοντας ότι το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στη λίστα του Επστάιν.

Χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του αναφέρει: «Ώρα να ρίξουμε τη… πραγματικά μεγάλη βόμβα: Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στη λίστα του Επστάιν. Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Να έχεις μια όμορφη ημέρα, Ντόναλντ Τραμπ!»

Time to drop the really big bomb:@realDonaldTrump is in the Epstein files. That is the real reason they have not been made public.



Have a nice day, DJT! — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025

Λίγο αργότερα, ο Μασκ πρόσθεσε: «Σημειώστε αυτή την ανάρτηση για το μέλλον. Η αλήθεια θα αποκαλυφθεί».

Mark this post for the future. The truth will come out. — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025

Άμεση αντίδραση Τραμπ

Από την πλευρά του ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε μέσω νέας ανάρτησης στο Truth Social όπου υπερασπίστηκε το νομοσχέδιο, ενώ σχετικά με τη στάση του Μασκ, σχολίασε ότι δεν τον ενοχλεί αλλά θα πρεπε να είχε στραφεί εναντίον του εδώ και μήνες.

«Δεν με πειράζει που ο Ίλον στράφηκε εναντίον μου, αλλά θα έπρεπε να το είχε κάνει εδώ και μήνες. Αυτό είναι ένα από τα σπουδαιότερα νομοσχέδια που παρουσιάστηκαν ποτέ στο Κογκρέσο. Είναι ένα ρεκόρ περικοπών στις δαπάνες, 1,6 τρισεκατομμύρια δολάρια, και η μεγαλύτερη μείωση φόρων που έχει δοθεί ποτέ. Αν αυτό το νομοσχέδιο δεν περάσει, θα υπάρξει αύξηση φόρων κατά 68% και θα ακολουθήσουν πράγματα πολύ χειρότερα από αυτό. Δεν δημιούργησα εγώ αυτό το χάος, είμαι εδώ για να το διορθώσω. Αυτό βάζει τη χώρα μας σε μια πορεία προς το μεγαλείο. ΚΆΝΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΉ ΜΕΓΆΛΗ ΞΑΝΆ!», ανέφερε στην ανάρτησή του.

Η καταγγελία του Αμερικανού δισεκατομμυριούχου ήρθε μετά την ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social που άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί να τερματίσει τις κυβερνητικές συμβάσεις και τις επιδοτήσεις που έχουν δοθεί στις εταιρείες του Μασκ.

«Ο ευκολότερος τρόπος για να εξοικονομήσουμε χρήματα στον προϋπολογισμό μας, δισεκατομμύρια και δισεκατομμύρια δολάρια, είναι να τερματίσουμε τις κυβερνητικές επιδοτήσεις και τις συμβάσεις του Ίλον Μασκ», ανέφερε ο Τραμπ

Υπενθυμίζεται ότι, τον Ιανουάριο ήρθαν στην φως της δημοσιότητας εκατοντάδες σελίδες εγγράφων που αποκαλύφθηκαν από αγωγή που συνδέεται με τον κατηγορούμενο για σωματεμπορία Τζέφρι Επστάιν, με τη λίστα να περιλαμβάνει από διεθνείς ηγέτες μέχρι και διάσημους μάγους.

Μεταξύ αυτών των περίπου 150 ως 180 ονομάτων - τα οποία έχουν προκύψει από γύρω στις χίλιες σελίδες δικαστικών εγγράφων που δημοσιοποιήθηκαν από την ομοσπονδιακή δικαιοσύνη του Μανχάταν - περιλαμβάνονται αυτά των πρώην προέδρων Μπιλ Κλίντον και Ντόναλντ Τραμπ, αλλά δεν υπήρχε η παραμικρή αναφορά σε παράνομη ή επιλήψιμη συμπεριφορά εκ μέρους τους.

Ο Μασκ «κήρυξε τον πόλεμο» στον Τραμπ: Ξεκίνησε δημοσκόπηση για νέο πολιτικό κόμμα - «Τρελάθηκε», απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος

Δημοσκόπηση αναφορικά με τη δημιουργία νέου κόμματος στις ΗΠΑ διεξάγει την Πέμπτη (05/06) ο Ίλον Μασκ μέσω του λογαριασμού του στο Χ, νωτίτερα προκαλώντας την αντίδραση του Τραμπ.

Στην ανάρτησή του ο Μασκ διερωτάται αν «είναι καιρός να δημιουργηθεί ένα νέο πολιτικό κόμμα στην Αμερική που να αντιπροσωπεύει στην πραγματικότητα το 80% των κεντρώων ψηφοφόρων», με τη συντριπτική πλειοψηφία να συμφωνεί με την πρόταση, σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα.

Ο Μασκ δεν μπορεί να θέσει πάντως υποψηφιότητα για πρόεδρος των ΗΠΑ, καθώς έχει γεννηθεί στη Νότια Αφρική.

Is it time to create a new political party in America that actually represents the 80% in the middle? — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025

Άμεση ήταν η απάντηση του Αμερικανού προέδρου ο οποίος σε ανάρτησή του απάντησε: «Ο Ίλον ''κούραζε'', του ζήτησα να φύγει, του αφαίρεσα την Εντολή Ηλεκτρικών Οχημάτων (σ.σ κρατικές επιδοτήσεις) που ανάγκαζε τους πάντες να αγοράζουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα που κανείς άλλος δεν ήθελε (και ήξερε εδώ και μήνες ότι θα το έκανα!), και απλώς ΤΡΕΛΑΘΗΚΕ!»

Τραμπ: Είμαι απογοητευμένος από τον Μασκ - «Χωρίς εμένα, θα είχε χάσει τις εκλογές», απάντησε ο επικεφαλής της Tesla

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε αφήσει ξεκάθαρες αιχμές την Πέμπτη (05/06) κατά του Ίλον Μασκ, στον απόηχο της κριτικής που άσκησε ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο για το φορολογικό νομοσχέδιο του Αμερικανού προέδρου.

Υπενθυμίζεται πως ο Μασκ έχει αναλάβει την αποστολή να μπλοκάρει το φορολογικό νομοσχέδιο αφού προσπάθησε - χωρίς επιτυχία - να πείσει τους Ρεπουμπλικάνους νομοθέτες να διατηρήσουν τις πολύτιμες φορολογικές ελαφρύνσεις για τα ηλεκτρικά οχήματα στη νομοθεσία.

Κατά τη διάρκεια κοινών δηλώσεων με τον καγκελάριο της Γερμανία, Φρίντριχ Μερτς, ο Τραμπ δήλωσε «απογοητευμένος» από τον ιδιοκτήτη της Tesla.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επέρριψε την ευθύνη για τη δημόσια κριτική του Μασκ στην απόφαση να καταργηθούν οι φορολογικές πιστώσεις για τα ηλεκτρικά οχήματα. Πρόσθεσε ότι δεν ήταν σίγουρος αν θα συνεχίσει να έχει μια καλή σχέση με αυτόν.

Προεξοφλώντας πως η κόντρα του με τον Μασκ θα ενταθεί, ο Τραμπ υποστήριξε για τον επικεφαλής της Tesla «πως δεν έχει πει αρνητικά πράγματα για μένα ακόμα, αλλά θα είμαι ο επόμενος».

Μασκ κατά Τραμπ: Τέτοια αχαριστία...

Ενώ ο Τραμ έκανε τις παραπάνω δηλώσεις, ο Μασκ εξαπέλυσε νέα επίθεση εις βάρος του Αμερικανού προέδρου στο X, υποστηρίζοντας πως για το επίμαχο νομοσχέδιο ότι η αναφορά του Τραμ είναι ψευδής και πως «δεν μου παρουσιάστηκε ούτε μία φορά και ψηφίστηκε μέσα στη νύχτα τόσο γρήγορα που σχεδόν κανείς στο Κογκρέσο δεν πρόλαβε καν να το διαβάσει».

False, this bill was never shown to me even once and was passed in the dead of night so fast that almost no one in Congress could even read it! https://t.co/V4ztekqd4g — Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025

Ακόμα, ο επικεφαλής της Tesla υπογράμμισε πως «χωρίς εμένα ο Τραμπ θα είχε χάσει τις εκλογές» για την προεδρία των ΗΠΑ απέναντι στην Καμάλα Χάρις.

«Χωρίς εμένα, ο Τραμπ θα είχε χάσει τις εκλογές, οι Δημοκρατικοί θα έλεγχαν τη Βουλή των Αντιπροσώπων και οι Ρεπουμπλικάνοι θα ήταν 51-49 στη Γερουσία. Τέτοια αχαριστία» ανέφερε ο ίδιος.

Ο Μασκ υπήρξε ισχυρός σύμμαχος του Τραμπ, δαπανώντας σχεδόν 300 δισεκατομμύρια δολάρια για να ενισχύσει τους Ρεπουμπλικάνους στις εκλογές του 2024 και στη συνέχεια επιβλέποντας τη σαρωτική προσπάθεια του Τραμπ για περικοπές δαπανών στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Το έργο του καταργώντας χιλιάδες ομοσπονδιακές θέσεις εργασίας και περικόπτοντας δισεκατομμύρια δολάρια σε ξένη βοήθεια και άλλα προγράμματα προκάλεσε αναστάτωση σε όλες τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες, ενώ προκάλεσε εκτεταμένες διαμαρτυρίες στα καταστήματα της Tesla στις ΗΠΑ και την Ευρώπη.