Νέα επίθεση Μασκ: Mήνυμα αντίστασης απέναντι στο φορολογικό νομοσχέδιο Τραμπ

Ο Ίλον Μασκ έχει αναλάβει την αποστολή να μπλοκάρει το φορολογικό νομοσχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ, αφού προσπάθησε - χωρίς επιτυχία - να πείσει τους Ρεπουμπλικάνους νομοθέτες να διατηρήσουν τις πολύτιμες φορολογικές ελαφρύνσεις για τα ηλεκτρικά οχήματα στη νομοθεσία.

«Θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα νέο σχέδιο δαπανών που δεν θα αυξήσει μαζικά το έλλειμμα», έγραψε στην πλατφόρμα στο X. «Η Αμερική βρίσκεται σε γρήγορη πορεία προς τη δουλεία του χρέους», συμπλήρωσε.

Όμως δεν σταμάτησε εκεί, καθώς κάλεσε τον κόσμο επίσης με νέα ανάρτησή του το βράδυ της Τετάρτης τους πάνω από 220 εκατ. Followers του στο Χ να αντιταχθούν στα σχέδια του Τραμπ.

«Τηλεφωνήστε στον γερουσιαστή σας ή στον βουλευτή της περιφέρειάς σας. ΔΕΝ είναι ΟΚ να χρεοκοπήσει η Αμερική. Σκοτώστε το Νομοσχέδιο!», έγραψε ο Μασκ.

Call your Senator, Call your Congressman, Bankrupting America is NOT ok! KILL the BILL

Και επανήλθε με ένα σαρκαστικό λογοπαίγνιο αναρτώντας φωτογραφία από την ταινία «Κill Bill» του Κουέντιν Ταραντίνο:

Επί των ημερών του στο τιμόνι του DOGE ο Μασκ είχε πιέσει για μέτρα μείωσης του κόστους στις κυβερνητικές υπηρεσίες των ΗΠΑ για αρκετούς μήνες. Και σε συνεργασία με τους υφισταμένους του ακολούθησαν μια εξαιρετικά σκληρή γραμμή, καταργώντας μαζικά θέσεις εργασίας στον ομοσπονδιακό μηχανισμό.

Από το περασμένο καλοκαίρι έμοιαζε να είχε αναπτυχθεί μια ιδιαίτερη φιλία μεταξύ Τραμπ και Μασκ. Ο επιχειρηματίας της τεχνολογίας ήταν πάντα ορατός στο πλευρό του Ρεπουμπλικανού πολιτικού από τον Λευκό Οίκο μέχρι το Air Force One και την έπαυλη του Τραμπ, το Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα. Ο Μασκ έφερε ακόμη και τον τετράχρονο γιο του στο Οβάλ Γραφείο.

Αλλά στο μεταξύ φαίνεται πώς η σχέση τους έχει ψυχρανθεί σημαντικά με αφορμή τη σκληρή κριτική του δισεκατομμυριούχου στο φορολογικό πακέτο του Προέδρου των ΗΠΑ.

Ο Λευκός Οίκος επιχείρησε το βράδυ της Τετάρτης να υποβαθμίσει την κόντρα κάνοντας λόγο για «διάσταση απόψεων» αναφορικά με το φορολογικό πακέτο, αλλά επιμένοντας ότι κατά τα άλλα η σχέση Τραμπ – Μασκ είναι αρμονική. Ούτως η άλλως ο Λευκός Οίκος δεν θα συμβουλεύεται τον Μασκ για κάθε πολιτική απόφαση και η αντίθεσή του αναμένεται να βλάψει το σχεδιαζόμενο νομοθετικό πακέτο καθώς κορυφαίοι Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές απέρριψαν την κριτική του Μασκ ως «ενοχλητική».

Σημειώνεται ότι και την Τρίτη, ο Μασκ καυτηρίασε την Τρίτη το μεγάλο νομοσχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς το «αηδιαστικό βδέλυγμα» που θα εκτοξεύσει τα ελλείμματα του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού, σε μία άνευ προηγουμένου επίθεση.

«Λυπάμαι, αλλά δεν το αντέχω πια», έγραψε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tesla και της SpaceX - ο οποίος μέχρι την περασμένη εβδομάδα ήταν υψηλόβαθμος υπάλληλος της κυβέρνησης Τραμπ - στο X.

«Αυτό το τεράστιο, εξωφρενικό, γεμάτο προνόμια νομοσχέδιο του Κογκρέσου για τις δαπάνες είναι ένα αηδιαστικό έκτρωμα», έγραψε ο Mασκ

«Ντροπή σε όσους το ψήφισαν: ξέρετε ότι κάνατε λάθος. Το ξέρετε».

I’m sorry, but I just can’t stand it anymore.



This massive, outrageous, pork-filled Congressional spending bill is a disgusting abomination.



Shame on those who voted for it: you know you did wrong. You know it.