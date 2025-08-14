Στ. Ντιπάρτμεντ: Μια σταθερή Δυτική Όχθη ευθυγραμμίζεται με τον στόχο του Τραμπ για ειρήνη

Οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν σήμερα στην ανακοίνωση του Ισραηλινού υπουργού Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς ότι θα ξεκινήσουν οι εργασίες για μια μακροπρόθεσμη διευθέτηση που θα διχοτομήσει τη Δυτική Όχθη, τονίζοντας ότι μια σταθερή Δυτική Όχθη ευθυγραμμίζεται με τον στόχο της κυβέρνησης Τραμπ για ειρήνη στην περιοχή.

Όταν ρωτήθηκε για τη δήλωση του Σμότριτς ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησαν στην αναβίωση του αποκαλούμενου (εποικιστικού) σχεδίου ανάπτυξης E1, εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι οι ΗΠΑ παραμένουν επικεντρωμένες στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και στη διασφάλιση ότι η Χαμάς δεν θα κυβερνήσει ποτέ ξανά το έδαφος αυτό.

"Μια σταθερή Δυτική Όχθη διατηρεί το Ισραήλ ασφαλές και ευθυγραμμίζεται με τον στόχο της αυτής κυβέρνησης να επιτευχθεί ειρήνη στην περιοχή", δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Νωρίτερα, ο Ισραηλινός υπουργός Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριτς, ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσουν οι εργασίες για μια εδώ και καιρό καθυστερημένη διευθέτηση που θα χωρίζει τη Δυτική Όχθη και θα την αποκόψει από την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Στεκόμενος στο σημείο του σχεδιαζόμενου οικισμού στο Μαάλε Αντουμίμ την Πέμπτη, ο Σμότριτς δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησαν στην αναβίωση της ανάπτυξης του E1, αν και δεν υπήρξε άμεση επιβεβαίωση από κανέναν από τους δύο.

«Όποιος στον κόσμο προσπαθεί σήμερα να αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος θα λάβει την απάντησή μας επί τόπου. Όχι, με έγγραφα ούτε με αποφάσεις ή δηλώσεις, αλλά με γεγονότα. Γεγονότα για τα σπίτια, γεγονότα για τις γειτονιές», δήλωσε ο Σμότριτς.

Το Ισραήλ πάγωσε τα σχέδια κατασκευής στο Μαάλε Αντουμίμ το 2012, και ξανά μετά από μια αναβίωση το 2020, λόγω αντιρρήσεων από τις ΗΠΑ, τους Ευρωπαίους συμμάχους και άλλες δυνάμεις που θεώρησαν το έργο θα αποτελέσει ανάχωμα σε οποιαδήποτε μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία με τους Παλαιστίνιους.