Σπάνιο φαινόμενο: Χιόνισε στην έρημο Ατακάμα της Χιλής - Την αποκαλούν «καθρέφτισμα του πλανήτη Άρη»

Ένα ιδιαίτερα σπάνιο φαινόμενο έκανε την εμφάνισή του στην έρημο Ατακάμα, στη βόρεια Χιλή, καθώς την Πέμπτη χιόνισε στην πιο ξηρή περιοχή του κόσμου.

Το εντυπωσιακό φαινόμενο έγινε πολύ γρήγορα viral και αιφνιδίασε ακόμα και τους πλέον έμπειρους κλιματολόγους.



Το αστεροσκοπείο ALMA, σε υψόμετρο 2.900 μέτρων, ανέβασε εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ! Η έρημος Ατακάμα, η πιο άνυδρη στον κόσμο, ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΜΜΕΝΗ ΜΕ ΧΙΟΝΙ» έγραψαν χαρακτηριστικά οι παρατηρητές, συνοδεύοντας την ανάρτηση με βίντεο από το τοπίο, που έμοιαζε βγαλμένο από άλλον πλανήτη.

AWESOME! The Atacama Desert in Chile, the driest in the world, is SNOWY! 🤩😱🥶 pic.twitter.com/ltfMmUWqha

Η χιονόπτωση στα μεγαλύτερα υψόμετρα της περιοχής (άνω των 5.000 μέτρων) δεν είναι άγνωστη, όμως στα 2.900 μέτρα είναι εξαιρετικά σπάνια, με το φαινόμενο αυτό να είχε συμβεί τελευταία φορά πριν από δέκα χρόνια.

Πράγματι, η Ατακάμα είναι μια από τις πιο ιδιαίτερες γεωγραφικά περιοχές της Γης. Με ετήσιες βροχοπτώσεις που σε ορισμένα σημεία δεν ξεπερνούν το ένα χιλιοστό, διαθέτει εδάφη τόσο ξερά και φτωχά σε οργανική ύλη, που χρησιμοποιούνται συχνά ως μοντέλο για την προσομοίωση συνθηκών στον πλανήτη Άρη.

Η NASA και άλλοι διαστημικοί οργανισμοί έχουν πραγματοποιήσει πλήθος δοκιμών στην περιοχή, με ρομποτικά οχήματα και επιστημονικά όργανα, λόγω της μορφολογίας και της σύστασης του εδάφους, που προσομοιάζει έντονα με αυτό του «κόκκινου πλανήτη».

Ταυτόχρονα, λόγω του διαυγούς ουρανού και του περιορισμένου φωτισμού, η περιοχή αποτελεί έναν από τους κορυφαίους προορισμούς για αστρονομικές παρατηρήσεις. Εκεί βρίσκονται εγκατεστημένα ορισμένα από τα πιο προηγμένα τηλεσκόπια του κόσμου, όπως το ALMA, το οποίο λειτουργεί σε συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Νοτίου Αστεροσκοπείου, του Εθνικού Ραδιοαστρονομικού Παρατηρητηρίου των ΗΠΑ και του Εθνικού Αστρονομικού Παρατηρητηρίου της Ιαπωνίας.

Παρότι η χιονόπτωση δεν είναι εντελώς άγνωστη στα μεγάλα υψόμετρα της περιοχής, όπως στο οροπέδιο Τσαχνιαντόρ, άνω των 5.000 μέτρων (όπου βρίσκεται και το κύριο τηλεσκόπιο του ALMA), το να χιονίσει στις εγκαταστάσεις του, στα 2.900 μέτρα, θεωρείται εξαιρετικά σπάνιο. Σύμφωνα με το αστεροσκοπείο, η τελευταία φορά που συνέβη κάτι παρόμοιο, ήταν πριν από δέκα χρόνια.

❄️#Snow fell in the world's driest desert, the #Atacama.



The desert in northern #Chile has been home to cutting-edge telescopes for decades. The #ALMA observatory in the Atacama reported that its main facility had not seen snow for 10 years.



Raul Cordero, a climate scientist at… pic.twitter.com/QiTRnqJCUp