Σουηδία: Μειώνουμε την αναπτυξιακή βοήθεια προς πέντε χώρες και διοχετεύουμε τα χρήματα στην Ουκρανία

Στη σταδιακή κατάργηση της αναπτυξιακής βοήθειας προς πέντε χώρες τα επόμενα χρόνια προχωρά η Σουηδία, με σκοπό να χρησιμοποιήσει τα χρήματα για να αυξήσει τη στήριξη προς την Ουκρανία, ανακοίνωσε η κυβέρνηση την Παρασκευή.

Ειδικότερα, η σκανδιναβική χώρα σχεδιάζει να καταργήσει σταδιακά τη βοήθεια προς τη Ζιμπάμπουε, την Τανζανία, τη Μοζαμβίκη, τη Λιβερία και τη Βολιβία, όπως δήλωσε ο υπουργός Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Εξωτερικού Εμπορίου Μπέντζαμιν Ντούσα.

«Η Ουκρανία αποτελεί την πιο σημαντική προτεραιότητα της Σουηδίας σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής βοήθειας και, ως εκ τούτου, η κυβέρνηση πρόκειται να αυξήσει τη βοήθεια προς την Ουκρανία σε τουλάχιστον 10 δισεκατομμύρια σουηδικές κορώνες (1,06 δισεκατομμύρια δολάρια) το 2026», δήλωσε ο Ντούσα.