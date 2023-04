Σουηδία και ΝΑΤΟ: Ο Ερντογάν, ο Όρμπαν και το παιχνίδι των καθυστερήσεων

Τη στιγμή που η Φινλανδία έχει καταστεί πλέον και επίσημα το 31ο μέλος του ΝΑΤΟ, η εισδοχή της Σουηδίας στη Συμμαχία εξακολουθεί να κινείται σε θολά νερά, καθώς ένα ιδιόμορφο πολιτικό δίπολο, αυτό της Τουρκίας με την Ουγγαρία δεν δείχνει διατεθειμένο να διευκολύνει την ένταξη στης σκανδιναβικής αυτής χώρας.

Έμπειροι αναλυτές εξηγούσαν την Πέμπτη (06/04) στο Reuters ότι είναι αμφίβολο αν ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα επικυρώσει το ενταξιακό αίτημα των Σουηδών πριν από τις τουρκικές εκλογές της 14ης Μαΐου, ενώ σε αντίστοιχο «βηματισμό» κινείται και η ουγγρική κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν.

Εδώ και αρκετό καιρό η Άγκυρα έχει γίνει στόχος σφοδρότατων επικρίσεων από την πλευρά της Στοκχόλμης για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για καταστρατήγηση των δημοκρατικών προτύπων. Η κατάσταση αυτή προκαλεί την οργή της Τουρκίας, γεγονός που αντικατοπτρίζεται και από τις πρόσφατες δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Ειδικότερα, ο κ. Τσαβούσογλου διεμήνυσε την Τρίτη (05/04) από τις Βρυξέλλες ότι η «αποτελεσματική συνεργασία κατά της τρομοκρατίας με τη Σουηδία είναι απαραίτητη» για την ένταξη στη Βορειοατλαντική Συμμαχία».

İsveçli mevkidaşım Billström'e, #NATO'ya katılımları için atmaları gereken adımları hatırlattık. Terörle mücadelede sonuç odaklı işbirliği şart.



Reiterated our expectations for #Sweden's NATO accession to FM @TobiasBillstrom.Effective cooperation against terrorism is a must.?￰゚ヌᄋ?￰゚ヌᆰ pic.twitter.com/sncCjgM6qk