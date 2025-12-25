Σουηδία: Η αστυνομία ερευνά σοβαρό περιστατικό στο Μπόντεν

Η σουηδική αστυνομία ερευνά ένα σοβαρό περιστατικό στη βόρεια πόλη του Μπόντεν, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη, ενώ η εφημερίδα Aftonbladet ανέφερε ότι αρκετοί τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

«Λαμβάνουμε μια σειρά από ερευνητικά μέτρα», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, αρνούμενος να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η εφημερίδα Aftonbladet ανέφερε ότι είχε πληροφορίες ότι είχε διαπραχθεί ένα βίαιο έγκλημα και ότι ο δράστης είχε πυροβοληθεί από την αστυνομία.

Αρκετοί άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ανέφερε η εφημερίδα, επικαλούμενη τις τοπικές αρχές.

Το Μπόντεν βρίσκεται περίπου 80 χλμ. (50 μίλια) νότια του Αρκτικού Κύκλου και είναι η έδρα του 19ου Συντάγματος Πεζικού της Σουηδίας.