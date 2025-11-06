Σουηδία: Διακόπηκε η κυκλοφορία στο αεροδρόμιο του Γκέτεμποργκ μετά την παρατήρηση drones

Διακόπηκε σήμερα η κυκλοφορία στο αεροδρόμιο Λαντβάτερ του Γκέτεμποργκ, στις δυτικές ακτές της Σουηδίας, αφότου ένα ή περισσότερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εθεάθησαν στο αεροδρόμιο, όπως έγινε γνωστό από την υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας LFV.

Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει ένα τέτοιο περιστατικό, καθώς, τους τελευταίους μήνες, drones έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις αερομεταφορές στην Ευρώπη προκαλώντας το προσωρινό κλείσιμο αεροδρομίων σε διάφορες χώρες. Ορισμένοι αξιωματούχοι επιρρίπτουν ευθύνες για τα περιστατικά στον υβριδικό πόλεμο της Ρωσίας. Η Μόσχα έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή με τα περιστατικά.

«Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος ή περισσότερα παρατηρήθηκαν στο αεροδρόμιο Λαντβάτερ», δήλωσε ένας εκπρόσωπος Τύπου της υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας LFV.

BREAKING:



Operation suspended at Sweden’s Gothenburg-Landvetter Airport after one or several drones entered its airspace.



A number of flights have been diverted or cancelled pic.twitter.com/xyxEMXosQ3 — Visegrád 24 (@visegrad24) November 6, 2025

Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε πως οι αστυνομικές αρχές ενημερώθηκαν για τις ύποπτες παρατηρήσεις στις 18.41 ώρα Ελλάδας και έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή για να συγκεντρώσουν πληροφορίες.

Το αεροδρόμιο αυτό είναι το δεύτερο μεγαλύτερο έπειτα από εκείνο της Στοκχόλμης, το Αρλάντα, σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία Swedavia.

«Ο εναέριος χώρος πάνω από το Λαντβάτερ παραμένει αυτήν τη στιγμή κλειστός εξαιτίας ενδείξεων ενός ύποπτου ντρόουν», δήλωσε η επικεφαλής Λειτουργίας της Swedavia Σούζαν Νόρμαν. «Ο εναέριος χώρος θα παραμείνει κλειστός, ενώ η αστυνομία πραγματοποιεί έρευνα», επισήμανε.