Σουηδή ευρωβουλευτής έκοψε τα μαλλιά της αναφωνώντας «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία»

«Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία» στην κουρδική γλώσσα («Jin, Jiyan, Azadi») αναφώνησε η Σουηδή ευρωβουλευτής ιρανικής καταγωγής Αμπίρ Αλ-Σαχάνι, προτού κόψει με ψαλίδι την αλογοουρά της από το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Προέβη στην κίνηση αυτή κατά τη διάρκεια ομιλίας της και ως ένδειξη συμπαράστασης για τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο Ιράν μετά το θάνατο της 22χρονης Μαχσά Αμινί, μετά τη σύλληψή της από την αστυνομία ηθών.

«Μέχρι να ελευθερωθεί το Ιράν, η οργή μας θα είναι μεγαλύτερη από τους τυράννους. Μέχρι να είναι ελεύθερες οι γυναίκες στο Ιράν θα είμαστε στο πλευρό σας», είπε η Αμπίρ Αλ-Σαχάνι.

The protests in Iran were debated in the EU Parliament this evening.

Abir Al-Sahlani (C) directed harsh criticism at the parliament's foreign affairs chief - and cut off her hair.

- I'm so fucking tired of these old men's mumbling, she says to @Aftonbladet. pic.twitter.com/QXSTnvZHat