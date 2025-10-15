Σουδάν: Πλήγματα drones έθεσαν στο στόχαστρο την πρωτεύουσα

Αλλεπάλληλα πλήγματα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη έθεσαν σήμερα στο στόχαστρο την πρωτεύουσα του Σουδάν, το Χαρτούμ, επί πολλές ώρες, δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο μία πηγή στον στρατό και αυτόπτες μάρτυρες.

Σύμφωνα με τη στρατιωτική πηγή, ο στρατός κατέρριψε «την πλειονότητα των drones», που στόχευσαν δύο βάσεις του στρατού βορειοδυτικά της πρωτεύουσας.

Το Σουδάν έχει βυθιστεί από τις 15 Απριλίου 2023 σε πόλεμο που ξέσπασε λόγω της μάχης για εξουσία δύο πρώην συμμάχων: του διοικητή του στρατού και ντε φάκτο επικεφαλής του Σουδάν, του στρατηγού Αμπντέλ Φάταχ αλ Μπουρχάν και του επικεφαλής των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), του στρατηγού Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο.

Η σύγκρουση έχει προκαλέσει τον θάνατο δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων, τον εκτοπισμό εκατομμυρίων, και έχει οδηγήσει στη «μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση που υπάρχει αυτή τη στιγμή», σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Ηρεμία επικρατούσε γενικά στην πρωτεύουσα αφότου ο στρατός ανέκτησε τον έλεγχο την άνοιξη, με τις μάχες να επικεντρώνονται πλέον στο νότιο και δυτικό τμήμα της χώρας.

Οι ΔΤΥ έχουν κατηγορηθεί πολλές φορές ότι εξαπολύουν επιθέσεις με μεγάλης εμβέλειας μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον στρατιωτικών και πολιτικών υποδομών.

Αυτόπτες μάρτυρες στο Ομντουρμάν, τη δίδυμη πόλη του Χαρτούμ, είπαν πως είδαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη να πετούν πάνω από την πόλη και άκουσαν «ισχυρές εκρήξεις» στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας.

Σύμφωνα με την ένοπλη οργάνωση Δυνάμεις Ασπίδας του Σουδάν, που πρόσκειται στον στρατό, η πρωτεύουσα βρέθηκε στο στόχαστρο πληγμάτων χθες, Τρίτη, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο μέλη της.

Επικεφαλής των Δυνάμεων Ασπίδας του Σουδάν είναι ο Αμπού Άκλα Καϊκάλ, πρώην σύμμαχος των ΔΤΥ από τις οποίες αποχώρησε πέρυσι, συμβάλλοντας στην ανάκτηση εδαφών από τον στρατό. Κατηγορείται για παραβιάσεις και από τα δύο στρατόπεδα.

Τουλάχιστον 800.000 άνθρωποι επέστρεψαν στο Χαρτούμ μετά την ανακατάληψη της πρωτεύουσας από τον στρατό.

Η κυβέρνηση ξεκίνησε ένα τεράστιο πρόγραμμα ανοικοδόμησης και προβλέπει να επανεγκατασταθεί στην πρωτεύουσα από το Πορτ Σουδάν, όπου μετέφερε προσωρινά την έδρα της λόγω του πολέμου.

Μεγάλα τμήματα του Χαρτούμ παραμένουν ωστόσο κατεστραμμένα και στερούνται αξιόπιστης πρόσβασης σε απαραίτητες υπηρεσίες, με εκατομμύρια κατοίκους να υφίστανται συχνά διακοπές ηλεκτροδότησης λόγω επιθέσεων των ΔΤΥ.

Οι πιο βίαιες επιθέσεις των παραστρατιωτικών επικεντρώνονται στην τεράστια περιφέρεια Νταρφούρ (δυτικά), όπου οι ΔΤΥ πολιορκούν και προσπαθούν να καταλάβουν εδώ και 18 μήνες την πόλη ελ Φάσερ, που έχει γίνει το πιο σημαντικό μέτωπο του πολέμου.

Αν τα καταφέρουν, οι ΔΤΥ θα ελέγχουν το σύνολο του Νταρφούρ και ορισμένες ζώνες στο νότιο τμήμα του Σουδάν, ενώ ο στρατός θα διατηρεί το κεντρικό, το ανατολικό και το νότιο τμήμα της χώρας.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, τουλάχιστον 400.000 άμαχοι έχουν εγκλωβιστεί στο ελ Φάσερ, στο χείλος του λιμού όπου καθημερινές επιθέσεις πλήττουν τεμένη και νοσοκομεία.

Οι ΔΤΥ έχουν θέσει επίσης στο στόχαστρο πολλούς καταυλισμούς εκτοπισμένων εκεί κοντά και ο ΟΗΕ έχει προειδοποιήσει για τον κίνδυνο εθνοτικών σφαγών.