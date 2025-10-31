Σουδάν: Οι παραστρατιωτικές δυνάμεις των RSF συνέλαβαν τον «σφαγέα» Αμπού Λουλού

Καθώς ο εμφύλιος πόλεμος στο Σουδάν έχει βρεθεί ξανά στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής, οι παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Αντίδρασης (RSF) ανακοίνωσαν πως συνέλαβαν τον Αμπού Λουλού, για τον οποίο υποστηρίζουν πως συνέβαλε στις σφαγές που καταγράφηκαν στην Ελ-Φασέρ του Βορείου Νταρφούρ.

Το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων (AFP) δημοσίευσε ένα βίντεο που φαίνεται να δείχνει τον Αμπού Λουλού πίσω από τα κάγκελα σε μια φυλακή που, όπως ισχυρίζονται, βρίσκεται στο Βόρειο Νταρφούρ.

Η RSF επιβεβαίωσε επίσης την τήρηση «του νόμου, των κανόνων συμπεριφοράς και της στρατιωτικής πειθαρχίας σε καιρό πολέμου», αναφέροντας ότι έχει ξεκινήσει έρευνες για να παραπέμψει τους μαχητές στη δικαιοσύνη.

«Ο Αμπού Λουλού έχει συλληφθεί και θα παραπεμφθεί σε δίκαιη δίκη σύμφωνα με το νόμο», λέει ένα μέλος της RSF στο βίντεο.

Από την Κυριακή, βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο δείχνουν άνδρες με στολές της RSF να εκτελούν συνοπτικές εκτελέσεις σε όλη την πόλη, η οποία έχει αποκοπεί από όλες τις επικοινωνίες από την πτώση της.

Η Εμτιτάλ Μαχμούντ, μια Σουδανή ποιήτρια από το Ελ-Φασέρ που ζει στις ΗΠΑ, δήλωσε στο AFP ότι αναγνώρισε την ξαδέλφη της, Ναντίφα, σε ένα βίντεο που μοιράστηκε η RSF, να κείτεται νεκρή στο έδαφος.

«Ο τρόμος συνεχίζεται»

Η Σουδανή αναλύτρια Χολούντ Χάιρ δήλωσε ότι είναι σκεπτική ως προς το αν οι φερόμενες συλλήψεις θα θέσουν τέλος στη βία.

«Αναμένουμε ότι αυτές οι φρικαλεότητες θα συνεχιστούν, ιδίως εναντίον μη αραβικών ομάδων», δήλωσε στο AFP, αναφέροντας κοινότητες όπως οι Ζαγκάουα, Φουρ, Μπέρτι και Μασαλίτ στο Νταρφούρ.

Το 2023, η RSF — απόγονος των αραβικών πολιτοφυλακών Janjaweed που κατηγορούνται για μαζικές φρικαλεότητες στο Νταρφούρ πριν από δύο δεκαετίες — κατηγορήθηκε για σφαγές εναντίον της φυλής Masalit στην πρωτεύουσα του Δυτικού Νταρφούρ, Ελ-Τζενίνα, με αποτέλεσμα τον θάνατο έως και 15.000 ανθρώπων.

«Συνολικά, αυτά τα μοτίβα αντανακλούν μια ανησυχητική επανάληψη των εθνοτικών εντάσεων από πριν από 20 χρόνια, που τώρα επιδεινώνονται από διαμάχες για τον έλεγχο των πόρων και την πολιτική εξουσία στη χώρα», δήλωσε η Χάιρ.

Περισσότεροι από 36.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει το El-Fasher από την Κυριακή, σύμφωνα με την υπηρεσία μετανάστευσης του ΟΗΕ, ενώ η τύχη περίπου 177.000 αμάχων που εξακολουθούν να είναι παγιδευμένοι στην πόλη παραμένει άγνωστη.