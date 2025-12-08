Σουδάν: Παραστρατιωτικοί κατέλαβαν τη μεγαλύτερη πετρελαιοπηγή της χώρας στην περιοχή του Κορντοφάν

Οι παραστρατιωτικοί στο Σουδάν κατέλαβαν σήμερα τη μεγαλύτερη πετρελαιοπηγή της χώρας, στη Χέγκλιγκ στην περιοχή Κορντοφάν, κοντά στα σύνορα με το Νότιο Σουδάν, δήλωσε στο AFP ένας μηχανικός που εργάζεται στην εγκατάσταση.

Οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) «έθεσαν υπό τον έλεγχό τους την πετρελαιοπηγή σήμερα το πρωί. Οι ομάδες των τεχνικών μας την έκλεισαν και σταμάτησαν την παραγωγή και οι εργάτες απομακρύνθηκαν προς το Νότιο Σουδάν», σημείωσε αυτός ο μηχανικός που επίσης κατέφυγε στο Νότιο Σουδάν.

«Το κοντινό εργοστάσιο επεξεργασίας από το οποίο διέρχεται το πετρέλαιο του Νότιου Σουδάν έχει επίσης κλείσει», πρόσθεσε.

Η πετρελαιοπηγή στη Χέγκλιγκ είναι η μεγαλύτερη του Σουδάν και η βασική εγκατάσταση επεξεργασίας του πετρελαίου του Νότιου Σουδάν, οι εξαγωγές του οποίου αποτελούν σχεδόν το σύνολο των εσόδων της Τζούμπα.

Βρίσκεται στο νότιο άκρο της περιοχής του Κορντοφάν, όπου υπάρχουν χρυσωρυχεία και κρίσιμης σημασίας πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, σημαντικές πηγές εσόδων για τον πόλεμο στο Σουδάν.

Οι ΔΤΥ, αφού κατέλαβαν το τελευταίο προπύργιο του σουδανικού στρατού στην περιοχή του Νταρφούρ, την πόλη ελ Φάσερ, πλέον επικεντρώνονται στο στρατηγικής σημασίας Κορντοφάν.

Οι παραστρατιωτικοί έχουν συγκεντρώσει εκεί στρατεύματα και εντείνουν τις επιθέσεις τους σε αυτή την εύφορη περιοχή του Σουδάν, πλούσια σε πετρέλαιο και χρυσό.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, στόχος τους είναι να σπάσουν το τελικό αμυντικό τόξο του στρατού γύρω από το κέντρο του Σουδάν προκειμένου να καταλάβουν την πρωτεύουσα Χαρτούμ και άλλες πόλεις- κλειδιά.

Η απουσία αξιόπιστων επικοινωνιών και οι αντικρουόμενες δηλώσεις από τα εμπόλεμα μέρη περιπλέκουν την επαλήθευση με ανεξάρτητο τρόπο των πληροφοριών που προέρχονται από αυτή την δυσπρόσιτη περιοχή.

Ωστόσο, τοπικοί αξιωματούχοι, εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις και ο ΟΗΕ κάνουν λόγο για αύξηση των επιθέσεων με drones, των βομβαρδισμών, του εκτοπισμού των κατοίκων και του κινδύνου φρικαλεοτήτων.

Γιατί το Κορντοφάν;

Στρατηγικός κόμβος για τον ανεφοδιασμό και τη μετακίνηση στρατευμάτων, το Κορντοφάν, μια τεράστια αγροκτηνοτροφική περιοχή που υποδιαιρείται σε τρεις πολιτείες, βρίσκεται ανάμεσα σε περιοχές που ελέγχονται από τον στρατό στα βόρεια, τα ανατολικά και στο κέντρο και το Νταρφούρ, που τώρα ελέγχεται από τις ΔΤΥ στα δυτικά.

Στο Κορντοφάν καλλιεργούνται αραβικό κόμμι, σουσάμι, σόργο και άλλα δημητριακά, τα οποία μαζί με τα ζώα εκτροφής συμβάλλουν στον αγροκτηνοτροφικό πλούτο του Σουδάν.

Ποιες είναι οι αντιμαχόμενες πλευρές;

Ο στρατός υπό τον στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν έχει τη διακριτική υποστήριξη της Αιγύπτου, διαθέτει κινεζικά άρματα μάχης, αεροσκάφη της σοβιετικής εποχής και τουρκικής ή ιρανικής κατασκευής drones, σύμφωνα με τον ανεξάρτητο ιστότοπο African Security Analysis με έδρα τη Στοκχόλμη.

Υπό το πρώην δεξί χέρι του αλ Μπουρχάν, τον στρατηγό Μοχάμεντ Χαμντάν Νταγκλό, οι ΔΤΥ δημιουργήθηκαν από τις αραβικές πολιτοφυλακές Τζαντζαουίντ, τις οποίες υποστήριζε ο έκπτωτος δικτάτορας του Σουδάν Ομάρ αλ Μπασίρ για να καταπνίξουν τις εξεγέρσεις στο Νταρφούρ. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατηγορούνται ότι τους παρέχουν σύγχρονα όπλα, μισθοφόρους και καύσιμα, κάτι που όμως το Αμπού Ντάμπι αρνείται.

Οι ΔΤΥ συμμάχησαν πρόσφατα με την ομάδα Λαϊκό Απελευθερωτικό Κίνημα του Σουδάν- Βορράς(SPLM-N), με επικεφαλής τον Άμπντελ Αζίζ αλ Χίλου. Η συμμαχία αυτή ενίσχυσε τις δυνάμεις τους και εδραίωσε τις θέσεις τους στα όρη Νούμπα και σε ορισμένες περιοχές της πολιτείας του Γαλάζιου Νείλου, κοντά στην Αιθιοπία, οι οποίες ελέγχονται εδώ και καιρό από αυτήν την ένοπλη ομάδα ανταρτών.

Ποια είναι τα μέτωπα;

Οι μάχες επικεντρώνονται στις πόλεις όπου βρίσκονται στρατώνες του τακτικού στρατού: την ελ Ομπέιντ, τη Καντούγκλι, τη Ντίλινγκ και την Μπαμπανούσα.

Η ελ Ομπέιντ, πρωτεύουσα του Βόρειου Κορντοφάν, είναι υπό πολιορκία εδώ και μήνες. Βρίσκεται σε στρατηγική οδό που συνδέει το Νταρφούρ με το Χαρτούμ, ενώ εκεί υπάρχει και ένα αεροδρόμιο που χρησιμεύει εδώ και καιρό για την επιμελητειακή υποστήριξη του σουδανικού στρατού.

Η πόλη Μπάρα, 60 χιλιόμετρα πιο βόρεια στην ίδια οδό, κατελήφθη πρόσφατα από τον στρατό.

Οι ΔΤΥ ανακοίνωσαν την προηγούμενη εβδομάδα ότι «απελευθέρωσαν» τη Μπαμπανούσα στο Δυτικό Κορντοφάν, κάτι που διέψευσε ο στρατό.

Στο Νότιο Κορντοφάν οι παραστρατιωτικοί πολιορκούν εδώ και καιρό τη Καντούγκλι και τη Ντίλινγκ, στερώντας από χιλιάδες αμάχους τρόφιμα και φάρμακα.

Πιο νότια, τα όρη Νούμπα υφίστανται αυξανόμενη πίεση γύρω από την Κάουντα, προπύργιο της SPLM-N, καθώς ο στρατός προσπαθεί να αποδυναμώσει τις ΔΤΥ.

Οι άμαχοι

Ο ΟΗΕ επιβεβαίωσε κατάσταση λιμού στην Καντούγκλι τον Νοέμβριο και επεσήμανε ότι η Ντίλινγκ αντιμετωπίζει αντίστοιχο κίνδυνο. Σε κάποιες περιοχές στα όρη Νούμπα έχει κηρυχθεί λιμός από το 2024.

Λόγω των μαχών οι άμαχοι πληρώνουν μεγάλο τίμημα.

Στις 4 Δεκεμβρίου επίθεση με drone που αποδόθηκε στις ΔΤΥ προκάλεσε δεκάδες νεκρούς σε ένα νηπιαγωγείο και ένα νοσοκομείο του Καλόγκι, περίπου 70 χιλιόμετρα ανατολικά της Καντούγκλι. Όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), ο απολογισμός της επίθεσης ανέρχεται σε 114 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων 63 παιδιά, και 35 τραυματίες.

Την προηγουμένη από πλήγμα με drone που αποδόθηκε στον στρατό σκοτώθηκαν τουλάχιστον έξι άνθρωποι στη Νάμα, στο Δυτικό Κορντοφάν.

Στις 29 Νοεμβρίου drone του στρατού στην Κάουντα προκάλεσε τον θάνατο 45 ανθρώπων, ανάμεσά τους φοιτητές, στο Νότιο Κορντοφάν.

Στις 3 Νοεμβρίου drone των ΔΤΥ σκότωσε 45 ανθρώπους στη διάρκεια κηδείας στην ελ Ομπέιντ, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Περισσότεροι από 45.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει το Κορντοφάν από τα τέλη Οκτωβρίου, πρόσθεσε η ίδια πηγή.