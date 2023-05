Σουδάν: Η πρεσβεία του Κατάρ στο Χαρτούμ λεηλατήθηκε από ενόπλους

Η πρεσβεία του Κατάρ στο Χαρτούμ δέχτηκε επίθεση από ενόπλους και βανδαλίστηκε, σύμφωνα με τα υπουργεία Εξωτερικών του εμιράτου και του Σουδάν.

Το προσωπικό της πρεσβείας έχει απομακρυνθεί εδώ και μερικές εβδομάδες, λόγω του πολέμου που συγκλονίζει το Σουδάν.

Ο στρατηγός Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, ο επικεφαλής του στρατού και ντε φάκτο ηγέτης του Σουδάν, κατηγόρησε για την επίθεση αυτήν την παραστρατιωτική οργάνωση του στρατηγού Μοχάμεντ Χαμντάν Νταγκλό, τις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ). Στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι μέλη των ΔΤΥ επιτέθηκαν και λεηλάτησαν την πρεσβεία, παίρνοντας μαζί τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και οχήματα.

Statement | Qatar strongly condemns the storming and vandalism of its Embassy building in Khartoum#MOFAQatar pic.twitter.com/LDpkxzeg7e