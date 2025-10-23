Σουδάν: Για τρίτη συνεχή ημέρα το αεροδρόμιο του Χαρτούμ γίνεται στόχος επίθεσης με drones

Στο στόχαστρο drones βρέθηκαν ξανά, για τρίτη ημέρα, η πρωτεύουσα του Σουδάν, το Χαρτούμ, και το αεροδρόμιό της. «Στις 4 τα ξημερώματα άκουσα τον ήχο πυρών της αντιαεροπορικής άμυνας κοντά στη στρατιωτική ταξιαρχία και την ιατρική μονάδα», δήλωσε ένας κάτοικος του νότιου Ομντουρμάν.

Άλλος κάτοικος των νότιων προαστίων του Χαρτούμ δήλωσε ότι είδε drones να κατευθύνονται προς το αεροδρόμιο, στόχο επίθεσης για τρίτη συνεχή ημέρα. «Μετά τις 4 ο ήχος των drones ήταν δυνατός. Τα είδα να κατευθύνονται προς το αεροδρόμιο και άκουσα εκρήξεις», εξήγησε.

Από την Τρίτη, το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας, το οποίο βρίσκεται εκτός λειτουργίας εδώ και δύο χρόνια και επρόκειτο να ανοίξει ξανά, γίνεται στόχος επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη οι οποίες αποδίδονται στις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), που βρίσκονται από τον Απρίλιο του 2023 σε πόλεμο εξουσίας εναντίον του τακτικού στρατού.

Η επαναλειτουργία του αεροδρομίου αρχικά ήταν προγραμματισμένη για χθες Τετάρτη, αλλά ανεστάλη «μέχρι νεοτέρας», δήλωσε αξιωματούχος που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Παρά το γεγονός ότι ο σουδανικός στρατός ανέκτησε την άνοιξη τον έλεγχο του Χαρτούμ, μεγάλο μέρος της πόλης παραμένει κατεστραμμένο, με τις διακοπές στην ηλεκτροδότηση να είναι συχνές, όπως και τα πλήγματα με drones που διεξάγουν οι ΔΤΥ.

Περισσότερο από ένα εκατομμύριο εκτοπισμένοι έχουν επιστρέψει στο Χαρτούμ τους τελευταίους δέκα μήνες, σύμφωνα με την υπηρεσία μετανάστευσης του ΟΗΕ.

Εδώ και μερικές εβδομάδες οι σουδανικές αρχές προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις βασικές υποδομές στην πρωτεύουσα, μεταξύ των οποίων και το αεροδρόμιο, προκειμένου να μεταφέρουν εκεί την κυβέρνηση και τις υπηρεσίες της, οι οποίες μεταφέρθηκαν στο Πορτ Σουδάν μετά το ξέσπασμα του πολέμου.

Από τον πόλεμο στο Σουδάν έχουν σκοτωθεί δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, έχουν εκτοπιστεί 12 εκατομμύρια και έχει προκληθεί «η χειρότερη ανθρωπιστική κρίση παγκοσμίως», σύμφωνα με τον ΟΗΕ.