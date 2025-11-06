Σουδάν: Ανησυχητική η κατάσταση των ανθρώπων που φεύγουν από το αλ Φασίρ για να σωθούν

Ορισμένα παιδιά που φεύγουν για να γλυτώσουν από τη σουδανική πόλη αλ Φασίρ φθάνουν στον ανθρωπιστικό καταυλισμό στο βόρειο Νταρφούρ τόσο σοβαρά υποσιτισμένα που οποιαδήποτε θεραπεία ενδέχεται να μην μπορεί να τα σώσει, είπε σήμερα μια διεθνής οργάνωση που επιχειρεί εκεί.

«Άνθρωποι φθάνουν τόσο αφυδατωμένοι που δεν μπορούν να μιλήσουν», δήλωσε η Ματίλντε Βου, από το Νορβηγικό Προσφυγικό Συμβούλιο, περιγράφοντας το σκληρό ταξίδι τους, σε συνθήκες που παραπέμπουν σε εκείνες της ερήμου, από το αλ Φασίρ, τη μεγαλύτερη πόλη του Νταρφούρ στην Ταουίλα.

Ορισμένοι άνθρωποι επιβιώνουν τρώγοντας ζωοτροφές και πίνοντας νερό της βροχής και η ανθρωπιστική ανταπόκριση ενδέχεται να είναι ανεπαρκής για τη σωτηρία όλων των παιδιών που φεύγουν μακριά από την πολιορκημένη περιοχή, όπου η πείνα χρησιμοποιείται ως όπλο πολέμου, τόνισε η αξιωματούχος.

«Βλέπεις παιδιά που είναι τόσο υποσιτισμένα, που λιμοκτονούν τους τελευταίους μήνες στο αλ Φασίρ, τα οποία ακόμα και με αγωγή, ενδεχομένως να μην επιζήσουν».

Από τότε που το αλ Φασίρ τέθηκε υπό τον έλεγχο της παραστρατιωτικής οργάνωσης Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης, πριν από δύο εβδομάδες, έως και 10.000 άνθρωποι έχουν φθάσει στην Ταουίλα. Η πόλη ήταν ήδη γεμάτη, καθώς φιλοξενούσε περισσότερους από 600.000 εσωτερικά εκτοπισμένους ανθρώπους από τον Απρίλιο, οι οποίοι είχαν φύγει για να γλυτώσουν από προηγούμενους πολέμους.

Περίπου 82.000 άνθρωποι έχουν φύγει από την αλ Φασίρ και τα περίχωρά της από την 26η Οκτωβρίου, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη. Το προσωπικό του Νορβηγικού Συμβουλίου Προσφύγων λέει πως «μένει ξάγρυπνο τη νύχτα», καθώς ανησυχεί πως χιλιάδες άλλοι εξακολουθούν και αγνοούνται.

Τουλάχιστον 200.000 άνθρωποι πιθανόν παραμένουν παγιδευμένοι μέσα στην πόλη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις σχετικά με τον πληθυσμό της πόλης προς το τέλος της πολιορκίας.

Η αλ Φασίρ αποτελούσε το τελευταίο προπύργιο του σουδανικού στρατού στο δυτικό Νταρφούρ προτού την καταλάβουν οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης, έπειτα από μια πολιορκία 18 μηνών. Αυτόπτες μάρτυρες μιλούν για μαζικές δολοφονίες μετά την κατάληψη και πολλοί κάτοικοι παραμένουν αγνοούμενοι.

Το Νορβηγικό Προσφυγικό Συμβούλιο λέει πως οι άνθρωποι που καταφθάνουν στην Ταουίλα βρίσκονται σε «ανησυχητική» κατάσταση και φέρουν βαθιά ψυχικά τραύματα, όμως ο συνωστισμός και οι περιορισμένοι πόροι ακόμα σε βασικές προμήθειες, όπως σαπούνι και νερό, καθιστούν δύσκολη τη διάσωση ζωών.

Οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης συμφώνησαν σε μια πρόταση εκεχειρίας σήμερα. Ο σουδανικός στρατός δεν έχει προς το παρόν απαντήσει.

Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών θα συνεδριάσει εκτάκτως με επίκεντρο την κατάσταση στο αλ Φασίρ, ανακοινώθηκε σήμερα.