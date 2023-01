Σολτς: Πρέπει να αποτρέψουμε την κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία

Ο Όλαφ Σολτς έδωσε το πράσινο φως για μια κρίσιμη για τον πόλεμο στην Ουκρανία ενίσχυση των δυνάμεων του Κιέβου με άρματα μάχης, σπεύδοντας ωστόσο να τονίσει ότι θα πρέπει να γίνουν τα πάντα για να αποτραπεί το ενδεχόμενο ο πόλεμος να κλιμακωθεί σε σύγκρουση Ρωσίας - ΝΑΤΟ, απαντώντας στις σχετικές κραυγές της Μόσχας.

Η Γερμανία θα βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραμμή όταν πρόκειται να υποστηρίξει την Ουκρανία κατά της ρωσικής εισβολής, αλλά θα διασφαλίσει επίσης ότι η σύγκρουση δεν θα κλιμακωθεί ώστε να εμπλέξει το ΝΑΤΟ, δήλωσε ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς από το βήμα της Βουλής μετά την ανακοίνωση της αποστολής Leopard στο Κίεβο.

«Η Γερμανία θα είναι πάντα στην πρώτη γραμμή όταν πρόκειται να υποστηρίξει την Ουκρανία», τόνισε ο Σολτς.

Πρόσθεσε ότι ενώ υποστηρίζουμε την Ουκρανία, «ταυτόχρονα, πρέπει να αποτρέψουμε την κλιμάκωση του πολέμου σε πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ. Και θα έχουμε πάντα κατά νου αυτή την αρχή».

Η Γερμανία θα προμηθεύσει τα άρματα μάχης Leopard 2 στην Ουκρανία ξεπερνώντας τους ενδοιασμούς για την αποστολή βαρέως οπλισμού που το Κίεβο θεωρεί ζωτικής σημασίας για να νικήσει τη ρωσική εισβολή, αλλά η Μόσχα χαρακτηρίζει άσκοπη πρόκληση.

Η πίεση που ασκείται εδώ και εβδομάδες στην κυβέρνηση του καγκελάριου της Γερμανίας Όλαφ Σολτς να στείλει τα άρματα μάχης και να επιτρέψει και σε άλλους συμμάχους του ΝΑΤΟ να πράξουν το ίδιο πριν από τις αναμενόμενες εαρινές επιθέσεις και από τις δύο πλευρές που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αλλαγή της πορείας του πολέμου.

Η κυβέρνηση Σολτς είχε καθυστερήσει την απόφαση, αποφεύγοντας κινήσεις που θα μπορούσαν να ωθήσουν τη Ρωσία σε κλιμάκωση ή να παρασύρουν τη συμμαχία του ΝΑΤΟ να γίνει μέρος της σύγκρουσης.

«Η απόφαση αυτή ακολουθεί τη γνωστή μας γραμμή υποστήριξης της Ουκρανίας στο μέτρο των δυνατοτήτων μας. Ενεργούμε σε στενό συντονισμό σε διεθνές επίπεδο», δήλωσε ο Σολτς σε ανακοίνωσή του.

Ο στόχος είναι να δημιουργηθούν γρήγορα δύο τάγματα με άρματα μάχης Leopard 2 για την Ουκρανία, ανέφερε η δήλωση, προσθέτοντας ότι η Γερμανία θα παράσχει σε πρώτη φάση 14 άρματα μάχης Leopard 2 από τα στρατιωτικά αποθέματα.

Η εκπαίδευση των ουκρανικών στρατευμάτων στη Γερμανία θα ξεκινήσει σύντομα και η Γερμανία θα παράσχει επίσης υλικοτεχνική υποστήριξη και πυρομαχικά, αναφέρεται.

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους δήλωσε ότι τα άρματα μάχης Leopard 2 θα βρίσκονται στην Ουκρανία σε περίπου τρεις μήνες. Ωστόσο, είναι σημαντικό «να μην γίνουμε μέρος του πολέμου», είπε ο Πιστόριους, προειδοποιώντας ότι η απόφαση να παραδοθούν τα Leopard 2 δεν ήταν λόγος να είμαστε χαρούμενοι.

Η Γερμανία θα εκδώσει τις κατάλληλες άδειες μεταφοράς σε χώρες-εταίρους που θέλουν να παραδώσουν γρήγορα άρματα μάχης Leopard 2 από τα αποθέματά τους στην Ουκρανία, αναφέρεται.

Η απόφαση της Γερμανίας ανοίγει το δρόμο για άλλες χώρες, όπως η Πολωνία, η Ισπανία και η Νορβηγία, να προμηθεύσουν τα αποθέματά τους σε άρματα μάχης Leopard στην Ουκρανία.

Ήδη η Ισπανία δήλωσε δια της υπουργού Άμυνας της, Μαργκαρίτα Ρόμπλες, ότι είναι ανοικτή να στείλει άρματα μάχης Leopard στο Κίεβο ενώ και ο Ολλανδός πρωθυπουργός Ρούτε δήλωσε ότι η χώρα του μπορεί να αγοράσει τα άρματα μάχης που προς το παρόν ενοικιάζει από τη Γερμανία και να τα παραδώσει στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τον ερευνητή ασφάλειας και άμυνας, Φέλιξ Αρτεάγκα της δεξαμενής σκέψης Elcano, η Ισπανία διαθέτει 108 άρματα μάχης 2A4. Περίπου τα μισά από αυτά τα άρματα βρίσκονται στους ισπανικούς θύλακες Θέουτα και Μελίλια και 53 είναι σε εφεδρεία και θα πρέπει να ανακατασκευαστούν, δήλωσε ο Arteaga, προσθέτοντας ότι η προετοιμασία τους θα διαρκέσει πιθανότατα μερικούς μήνες.

Η Φινλανδία από την πλευρά της ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να στείλει και αυτή άρματα μάχης αν και διευκρίνισε ότι η συμβολή της δεν μπορεί να είναι πολύ μεγάλη καθώς, δεδομένου ότι δεν είναι η ίδια μέλος του ΝΑΤΟ, δεν πρέπει να τεθεί σε κίνδυνο η δική της άμυνα.

«Θα καούν»

Ήδη η Μόσχα «βρυχάται». Η πρεσβεία της Ρωσίας στη Γερμανία ανακοίνωσε σήμερα ότι η απόφαση του Βερολίνου να εγκρίνει την παράδοση αρμάτων μάχης Leopard 2 στην Ουκρανία σημαίνει πως εγκαταλείπει την «ιστορική ευθύνη του έναντι της Ρωσίας» που προκύπτει από τα εγκλήματα των Ναζί κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σε δήλωσή της, η πρεσβεία αναφέρει πως οι παραδόσεις των εν λόγω αρμάτων μάχης θα κλιμακώσουν τη σύγκρουση σ' ένα νέο επίπεδο και θα οδηγήσουν σε «διαρκή κλιμάκωση».

«Αυτή η εξαιρετικά επικίνδυνη απόφαση θα οδηγήσει τη σύγκρουση σε ένα νέο επίπεδο αντιπαράθεσης και αντιφάσκει με τις δηλώσεις γερμανών πολιτικών περί της απροθυμίας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας να συρθεί σ' αυτή», δήλωσε ο ρώσος πρεσβευτής Σεργκέι Νετσάγεφ.

«Καταστρέφει ό,τι έχει απομείνει από την αμοιβαία εμπιστοσύνη, προκαλεί ανεπανόρθωτη ζημιά στην ήδη αξιοθρήνητη κατάσταση των ρωσογερμανικών σχέσεων και δημιουργεί αμφιβολίες για την πιθανότητα να εξομαλυνθούν στο προβλεπτό μέλλον», πρόσθεσε.

Η Ρωσία έχει ήδη δηλώσει πως τέτοια όπλα το μόνο που θα πετύχουν είναι να παρατείνουν τον πόλεμο και τα βάσανα στην Ουκρανία και ότι η Δύση «αυταπατάται» αν πιστεύει κάτι διαφορετικό.

«Η επιλογή του Βερολίνου σηματοδοτεί την οριστική άρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας να αναγνωρίσει την ιστορική ευθύνη της έναντι του λαού μας για τα τρομερά, διαχρονικά εγκλήματα του Ναζισμού στη διάρκεια του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου και παραπέμπει στη λήθη το δύσκολο δρόμο της μεταπολεμικής συμφιλίωσης ανάμεσα στους Ρώσους και τους Γερμανούς», δήλωσε ο Νετσάγεφ.

«Με την έγκριση της ηγεσίας της Γερμανίας, άρματα μάχης με γερμανικούς σταυρούς θα σταλούν και πάλι στο 'ανατολικό μέτωπο', κάτι που θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε θανάτους όχι μόνο ρώσων στρατιωτών, αλλά και του άμαχου πληθυσμού», πρόσθεσε ο ρώσος πρεσβευτής.

Πριν την επίσημη ανακοίνωση ο Ανατόλι Αντόνοφ, πρεσβευτής της Ρωσίας στις ΗΠΑ να προειδοποιεί ότι μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε «ακόμα μια κατάφωρη πρόκληση» κατά της Ρωσίας.

«Είναι προφανές ότι η Ουάσινγκτον προσπαθεί σκόπιμα να μας προκαλέσει μια στρατηγική ήττα», δήλωσε ο Αντόνοφ σε σχόλια που δημοσιεύθηκαν στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram της πρεσβείας.

«Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφασίσουν να προμηθεύσουν άρματα μάχης, τότε η αιτιολόγηση ενός τέτοιου βήματος με επιχειρήματα περί 'αμυντικών όπλων' σίγουρα δεν θα λειτουργήσει. Αυτό θα ήταν άλλη μια κατάφωρη πρόκληση εναντίον της Ρωσικής Ομοσπονδίας"».

Το Κρεμλίνο δήλωσε την Τετάρτη ότι τα άρματα μάχης Abrams που θα παραδώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ουκρανία θα «καούν», απορρίπτοντας την αναμενόμενη παράδοση ως ακριβή ανοησία.

Μιλώντας στην καθημερινή ενημέρωση των δημοσιογράφων, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι ενώ οι αποστολές Abrams δεν έχουν επιβεβαιωθεί, θα ήταν σπατάλη χρημάτων.

"Είμαι βέβαιος ότι πολλοί εμπειρογνώμονες κατανοούν τον παραλογισμό αυτής της ιδέας. Το σχέδιο είναι καταστροφικό όσον αφορά την τεχνολογία", δήλωσε.

"Αλλά πάνω απ' όλα, υπερεκτιμά το δυναμικό που θα προσθέσει στον ουκρανικό στρατό. Αυτά τα τανκς καίγονται όπως όλα τα άλλα", πρόσθεσε.

Παράλληλα, αντιδράσεις εξακολουθούν να διατυπώνονται και εκ των έσω στη Γερμανία.

Η επιχειρησιακή ετοιμότητα των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων συρρικνώνεται περαιτέρω με την παράδοση των αρμάτων μάχης Leopard στην Ουκρανία, προειδοποιεί ο πρόεδρος της Ένωσης Ενόπλων Δυνάμεων.

Η παράδοση (των Leopard) «θα είναι από τη μία πλευρά καλή για την Ουκρανία, αλλά από την άλλη πλευρά κακή για την επιχειρησιακή ετοιμότητα της Bundeswehr», δήλωσε νωρίτερα σήμερα στο δεύτερο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ZDF ο Αντρέ Βούστνερ. Δεν πρέπει κανείς να πιστεύει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει σε δύο, τρεις μήνες ούτε ότι τα άρματα που έχουν παραδοθεί θα επιστραφούν, σημείωσε ο κ. Βούστνερ και τόνισε ότι, «αν θέλουμε να υποστηρίξουμε την Ουκρανία, αλλά και να είμαστε και πάλι σε θέση να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας», θα πρέπει οι πολιτικοί να ενισχύσουν τη βιομηχανία ώστε τα επόμενα χρόνια να είναι διαθέσιμος ο απαραίτητος εξοπλισμός.

Χαιρετίζουν Βρετανία, Γαλλία, Πολωνία

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας ευχαρίστησε την Τετάρτη τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς για την απόφασή του να στείλει άρματα μάχης Leopard 2 στην Ουκρανία.

Thank you @Bundeskanzler Olaf Scholz. The decision to send Leopards to Ukraine is a big step towards stopping Russia. Together we are stronger.

«Σας ευχαριστώ @Bundeskanzler Olaf Scholz», έγραψε ο Ματέους Μοραβιέσκι στο Twitter. "Η απόφαση να στείλετε Leopards στην Ουκρανία είναι ένα μεγάλο βήμα προς την κατεύθυνση της αναχαίτισης της Ρωσίας".

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η αντίδραση του Βρετανού πρωθυπουργού Ρίσι Σουνάκ που δήλωσε ότι η απόφαση της Γερμανίας και άλλων συμμάχων στο ΝΑΤΟ να στείλουν άρματα μάχης Leopard 2 στην Ουκρανία ήταν η «σωστή απόφαση».

The right decision by NATO Allies and friends to send main battle tanks to Ukraine. Alongside Challenger 2s, they will strengthen Ukraine’s defensive firepower.



Together, we are accelerating our efforts to ensure Ukraine wins this war and secures a lasting peace. https://t.co/55BKg7orfJ