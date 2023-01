Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας ευχαρίστησε την Τετάρτη τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς για την απόφασή του να στείλει άρματα μάχης Leopard 2 στην Ουκρανία.

Thank you @Bundeskanzler Olaf Scholz. The decision to send Leopards to Ukraine is a big step towards stopping Russia. Together we are stronger.

«Σας ευχαριστώ @Bundeskanzler Olaf Scholz», έγραψε ο Ματέους Μοραβιέσκι στο Twitter. "Η απόφαση να στείλετε Leopards στην Ουκρανία είναι ένα μεγάλο βήμα προς την κατεύθυνση της αναχαίτισης της Ρωσίας".

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η αντίδραση του Βρετανού πρωθυπουργού Ρίσι Σουνάκ που δήλωσε ότι η απόφαση της Γερμανίας και άλλων συμμάχων στο ΝΑΤΟ να στείλουν άρματα μάχης Leopard 2 στην Ουκρανία ήταν η «σωστή απόφαση».

The right decision by NATO Allies and friends to send main battle tanks to Ukraine. Alongside Challenger 2s, they will strengthen Ukraine’s defensive firepower.



Together, we are accelerating our efforts to ensure Ukraine wins this war and secures a lasting peace. https://t.co/55BKg7orfJ