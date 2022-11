Σολτς: Ο Πούτιν δεν παρέστη στους G20 για να αποφύγει την κριτική

«Θα έπρεπε να παραστεί για να αντιμετωπίσει προσωπικά όλες τις ερωτήσεις και την κριτική σχετικά με τον πόλεμο της Ουκρανίας» δήλωσε ο Γερμανός Καγκελάριος.

«Ο Πούτιν αρνήθηκε να παραστεί στη σύνοδο κορυφής των G20 λόγω της αυξανόμενης κριτικής από άλλα κράτη», δήλωσε ο Γερμανός Καγκελάριος Όλαφ Σολτς.

Όπως μετέδωσε το ουκρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Nexta ο Όλαφ Σολτς φέρεται να δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος θα έπρεπε να πάει στη σύνοδο των είκοσι ισχυρότερων οικονομιών που διεξάγεται στο Μπαλί για να αντιμετωπίσει προσωπικά όλες τις ερωτήσεις και την κριτική σχετικά με τον πόλεμο της Ουκρανίας.

