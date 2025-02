Σοκαρισμένους μπροστά σε μία αναμενόμενη εξέλιξη παρουσιάζει τους Ευρωπαίους αξιωματούχους το Reuters, μετά τις πρωτοβουλίες των ΗΠΑ για την Ουκρανία, σε μία ενδιαφέρουσα ανάλυση για το τι συμβαίνει αυτές τις ημέρες στην Ε.Ε., από μία πηγή εκτός Ευρώπης.

Δεν έπρεπε να εκπλαγούν, αναφέρει το πρακτορείο. Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έμειναν σοκαρισμένοι και μετέωροι από τις κινήσεις της κυβέρνησης Τραμπ σχετικά με την Ουκρανία, τη Ρωσία και την ευρωπαϊκή άμυνα τις τελευταίες ημέρες.

Στη μεγάλη διάσκεψη για την ασφάλεια στο Μόναχο το Σαββατοκύριακο, υπήρχε μια αίσθηση απογοήτευσης και δυσπιστίας - και μια οσμή πανικού - μεταξύ των Ευρωπαίων αντιπροσώπων.

Οι κυριότεροι φόβοι τους είναι πως δεν μπορούν πλέον να είναι σίγουροι για τη στρατιωτική προστασία των ΗΠΑ και ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα κάνει μια ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν που θα υπονομεύσει το Κίεβο και την ευρύτερη ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Η ανησυχία αυτή υποδαυλίστηκε από την ομιλία του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Βανς στο συνέδριο, η οποία ανέφερε την Ουκρανία και την ευρωπαϊκή άμυνα μόνο παρεμπιπτόντως και επικεντρώθηκε στο να κατηγορήσει την Ευρώπη ότι καταπνίγει την ελευθερία του λόγου και ότι αποτυγχάνει να διαχειριστεί τη μετανάστευση.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες δήλωσαν ότι θα πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για τη δική τους άμυνα, αυξάνοντας τις στρατιωτικές δαπάνες και την παραγωγή όπλων.

«Αλλά μετά από χρόνια παρόμοιων δηλώσεων κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ (2017-21), και μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, δεν έχουν ακόμη συμφωνήσει για το πώς να οργανώσουν μια τέτοια προσπάθεια ή πώς να την πληρώσουν», σημειώνει το Reuters.

Επιπρόσθετα, οι Ευρωπαίοι δέχονται την πίεση των ΗΠΑ προκειμένου να καταλήξουν σε σχέδια για εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, δηλαδή πώς ευρωπαϊκές στρατιωτικές δυνάμεις θα εξασφαλίσουν την τήρηση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στην οποία εν τω μεταξύ θα έχουν καταλήξει οι ΗΠΑ με τη Ρωσία. Το θέμα θα συζητηθεί τη Δευτέρα στο Παρίσι.

Έχοντας ζήσει στο έδαφός τους τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και βρισκόμενοι μάλιστα στο Μόναχο για τη Διάσκεψη για την Ασφάλεια, οι Ευρωπαίοι έχουν έναν ακόμη φόβο: Πώς οι ΗΠΑ προσπαθούν να κατευνάσουν τη Ρωσία, όπως οι μεγάλες δυνάμεις προσπάθησαν - ανεπιτυχώς προφανώς - να κάνουν με τη ναζιστική Γερμανία τη δεκαετία του 30.

Όμως, κατά τη συνάντησή τους στο Μόναχο, μια πόλη συνώνυμη με το σύμφωνο του 1938 που επέτρεψε στη ναζιστική Γερμανία να προσαρτήσει την περιοχή Sudetenland της Τσεχοσλοβακίας, ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες στη διάσκεψη για την ασφάλεια δήλωσαν ανοιχτά ότι φοβούνται ότι ο κατευνασμός ήταν και πάλι στην ημερήσια διάταξη.

«Καθώς βρίσκομαι εδώ στο Μόναχο απόψε, δεν μπορώ παρά να ρωτήσω: Μήπως έχουμε ξαναβρεθεί εδώ;» είπε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής Κάγια Κάλλας, το βράδυ του Σαββάτου.

Ηχηρό ήταν το μήνυμα του Πολωνού πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ, την Κυριακή μέσω του X: «Ως τουρίστας μου αρέσει αυτό το μέρος. Ωραίοι άνθρωποι, τέλεια μπύρα, υπέροχη πινακοθήκη. Ως ιστορικός και πολιτικός, το μόνο πράγμα που μπορώ να πω σήμερα είναι: ΜΟΝΑΧΟ. ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ».

As a tourist I really like this place. Nice people, perfect beer, amazing Pinakothek. As a historian and politician the only thing I can say today is: MUNICH. NEVER AGAIN.