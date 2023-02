Σοϊλού προς ΗΠΑ: Κάτω τα βρώμικα χέρια σας από την Τουρκία

Δριμεία επίθεση προς τις ΗΠΑ με οξείς χαρακτηρισμούς εξαπέλυσε ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών, Σουλεϊμάν Σοϊλού, με αφορμή το κλείσιμο προξενείων σε κάποιες χώρες.

Ο Σοϊλού, που έδωσε το παρών σε μια συνάντηση στην Αττάλεια για το μεταναστευτικό, απευθυνόμενος στον πρέσβη της ΗΠΑ είπε σε ασυνήθιστα σκληρή γλώσσα: «Λέω στον Αμερικανό πρέσβη από εδώ. Ξέρω σε ποιους δημοσιογράφους γράφετε. Πάρτε τα βρώμικα χέρια σας από την Τουρκία. Σας το λέω ξεκάθαρα. Πάρτε τα βρώμικα χέρια σας από την Τουρκία. Ξέρω ξεκάθαρα τι έχετε κάνει, τι βήματα έχετε κάνει και πώς θέλετε να κάνετε άνω κάτω την Τουρκία. Πάρτε τα βρώμικα χέρια σας, αυτά τα μασκοφόρα, χαμογελαστά πρόσωπα από την Τουρκία».

Εν συνεχεία, χαρακτήρισε το μεταναστευτικό ως ένα από τα σημαντικότερα ανθρωπιστικά θέματα και ζητήματα ασφάλειας του 21ου αιώνα και κατηγόρησε τη Δύση ότι πλουτίζει «εξαθλιώνοντας την Ανατολή και κλέβοντας όλο τον πλούτο της».

Τσαβούσογλου: Γιατί έκλεισαν τις πόρτες τους;

Λίγο νωρίτερα, αλλά σαφώς σε πιο ήπιους τόνους, εξίσου επικριτικός για την κίνηση της Δύσης να κλείσει προξενεία στην Κωνσταντινούπολη ήταν και ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλουμ υπογραμμίζοντας ότι οι εμπλεκόμενες χώρες δεν είχαν μοιραστεί καμία πληροφορία σχετικά με τους «λόγους ασφαλείας» που επικαλούνται.

Οι δηλώσεις του Τσαβούσογλου έγιναν μία ημέρα αφότου η Τουρκία κάλεσε τους πρεσβευτές δυτικών χωρών, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, για να επικρίνει την απόφασή τους να αποκλείσουν προσωρινά τις διπλωματικές αποστολές και να εκδώσουν προειδοποιήσεις ασφαλείας μετά την πρόσφατη καύση στην Ευρώπη, του ιερού βιβλίου του Ισλάμ, του Κορανίου.

Τον τελευταίο μήνα, ακροδεξιοί ακτιβιστές έκαψαν αντίγραφα του ιερού βιβλίου των μουσουλμάνων, του Κορανίου, στη Σουηδία, τη Δανία και την Ολλανδία, πράξεις που ώθησαν την Τουρκία να αναστείλει τις διαπραγματεύσεις που είχαν ως στόχο να αρθούν οι αντιρρήσεις της για την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ.

Οι πρεσβευτές του Βελγίου, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ολλανδίας, της Σουηδίας, της Ελβετίας και του Ηνωμένου Βασιλείου κλήθηκαν επίσης στο υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με τουρκικές διπλωματικές πηγές, προσθέτοντας ότι τέτοιες ταυτόχρονες ενέργειες δεν δείχνουν μια συνετή προσέγγιση, αλλά αντιθέτως εξυπηρετούν μόνο την «ύπουλη ατζέντα των τρομοκρατικών ομάδων».

«Γιατί έκλεισαν τις πόρτες τους;» διερωτήθηκε ο Τσαβούσογλου. «Λένε ότι υπάρχει τρομοκρατική απειλή. Τώρα, αν υπάρχει τρομοκρατική απειλή, δεν θα έπρεπε -ειδικά αν είναι σύμμαχοι- να μας πουν από πού προέρχεται αυτή η απειλή πριν μετατραπεί σε επίθεση;», πρόσθεσε.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας τόνισε ότι οι χώρες αυτές δεν μοιράζονται «συγκεκριμένες» πληροφορίες και έγγραφα με την Τουρκική Δημοκρατία.

Παράλληλα επισήμανε ότι «βλέπουμε ότι ορισμένες χώρες που δεν έχουν καμία σχέση με αυτά τα περιστατικά έκλεισαν επίσης τα προξενεία τους. Έχουμε την πληροφορία ότι ορισμένες χώρες ζήτησαν από άλλες να κλείσουν τα προξενεία τους», είπε.

