Σμότριτς: Και αυτό το πλάνο θα τελειώσει με δάκρυα - Είναι γνωστές οι κόκκινες γραμμές μας

Ο ακροδεξιός κυβερνητικός εταίρος του Μπενιαμίν Νετανιάχου, Μπεζαλέλ Σμότριτς, εξέφρασε την αντίθεσή του στο ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα αλλά δεν διευκρίνισε για το αν θα το στηρίξει ή όχι.

Μαζί με τον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ο Σμότριτς είναι ένας από τους δύο ακροδεξιούς ηγέτες των οποίων η αντίδραση στην πρόταση παρακολουθείται στενά, λόγω της πιθανής επιρροής τους στον Νετανιάχου.

Σε μια μακροσκελή ανάρτηση στο X, ο Σμότριτς, που ηγείται του σκληροπυρηνικού κόμματος του Θρησκευτικού Σιωνισμού, χαρακτηρίζει πρόωρες τους πανηγυρισμούς για το σχέδιο, επικρίνοντας το σχέδιο ως παραίτηση από «πραγματικά επιτεύγματα στο έδαφος για πολιτικές ψευδαισθήσεις... μια διπλωματική αγκαλιά και λαμπερές τελετές».

Το να επιτραπεί η είσοδος παλαιστινιακών δυνάμεων ασφαλείας στη Γάζα και να επιτραπεί στο Κατάρ να γίνει «κεντρικός παίκτης» σηματοδοτεί μια «ιστορική χαμένη ευκαιρία να απελευθερωθούμε επιτέλους από τα δεσμά του Όσλο, μια ηχηρή διπλωματική αποτυχία, κλείνοντας τα μάτια μας και γυρίζοντας την πλάτη μας σε όλα τα διδάγματα της 7ης Οκτωβρίου».

«Κατά την εκτίμησή μου, και αυτό θα καταλήξει σε δάκρυα», έγραψε, εκφράζοντας την ελπίδα ότι ίσως η «επίμονη στάση της Χαμάς θα μας σώσει για άλλη μια φορά από τους εαυτούς μας».

«[Δεδομένης] της αρχικής απροθυμίας του πρωθυπουργού Νετανιάχου να κατακτήσει τη Γάζα... είναι αυτό το μέγιστο που μπορεί να επιτευχθεί αυτή τη στιγμή;», αναρωτήθηκε.

«Αυτές είναι καλές ερωτήσεις. Θα συμβουλευτούμε, θα εξετάσουμε και θα αποφασίσουμε, με τη βοήθεια του Θεού. Αλλά οι εορτασμοί από χθες είναι απλά παράλογοι», προσθέτει.

Ο Σμότριτς δήλωσε χθες ότι είχε ενημερώσει τον Νετανιάχου για τις «κόκκινες γραμμές» του κόμματός του πριν από τη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Τραμπ για να συζητήσουν το σχέδιο.