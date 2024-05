Σλοβάκος λογοτέχνης ο άντρας που πυροβόλησε τον Φίτσο

Ο Σλοβάκος λογοτέχνης Γιουράι Τσιντούλα, 71 ετών, είναι σύμφωνα με σλοβακικά μέσα ενημέρωσης ο άντρας που πυροβόλησε την Τετάρτη τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο στην πόλη Χάντλοβα.

Από επίσημα χείλη η πρόεδρος Ζουζάνα Τσαπούτοβα δήλωσε ότι το άτομο που πυροβόλησε τον Σλοβάκο πρωθυπουργό συνελήφθη από την αστυνομία.

Δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστό το κίνητρο του φερόμενου δράστη.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας του Reuters και μη επαληθευμένα βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τον Φίτσο να βγαίνει από ένα κτιρίο και να κατευθύνεται για να χαιρετήσει και να ανταλλάξει χειραψίες με ένα πλήθος κόσμου που τον περίμενε. Ξαφνικά στο βίντεο ακούγονται πυροβολισμοί και τους σωματοφύλακες του Φίτσο να ορμούν πάνω σε έναν άνδρα. Σε ένα άλλο βίντεο δυνάμεις ασφαλείας και αστυνομικοί φαίνονται να έχουν ρίξει έναν άνδρα στο έδαφος.

Útočníkem, který střílel na slovenského premiéra Fica, je spisovatel a básník Juraj Cintula. Je mu 71 let a na sociálních sítích se prezentuje jako „spisovatel, básník a nespokojenec“. https://t.co/W3ma3gaFjq pic.twitter.com/Fbo4xRpWI5

Σύμφωνα με αναφορές, ο Τσιντούλα φώναξε προς το μέρος του Φίτσο, την ώρα που ο πρωθυπουργός συνομιλούσε με υποστηρικτές του και όταν τον πλησίασε, άνοιξε πυρ εναντίον του.

⚡️ Robert Fico's assailant is a well-known Slovak writer, Juraj Cintula. In addition to his main job, he was an activist for the country's liberal party. This is reported by local media.



In 2016, Cintula was working as a security guard at a shopping mall. One day he was beaten… pic.twitter.com/ozvHE1PJCY