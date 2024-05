ΕΕ: Σοκαρισμένοι οι ηγέτες από την απόπειρα δολοφονίας κατά του Σλοβάκου πρωθυπουργού

«Σοκαρισμένοι» από την αποτρόπαια και βίαιη επίθεση κατά του πρωθυπουργού της Σλοβακίας, δηλώνουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες και αξιωματούχοι.

«Συγκλονισμένος» δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την επίθεση με πυροβολισμούς κατά του Σλοβάκου ομολόγου του, Ρόμπερτ Φίτσο.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρει:

«Συγκλονισμένος από την αποτρόπαια επίθεση εναντίον του πρωθυπουργού της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο. Τέτοιες πράξεις βίας δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας. Του εύχομαι ταχεία ανάρρωση».

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) May 15, 2024

Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο, έπειτα από τη συνεδρίαση της σλοβακικής κυβέρνησης δέχτηκε επίθεση με πυροβολισμούς έξω από την πρωτεύουσα Μπρατισλάβα.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στην πόλη Χάντλοβα, περίπου 150 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πρωτεύουσας. Η σλοβακική υπηρεσία εκτάκτων καταστάσεων έστειλε ελικόπτερο στη Χάντλοβα για τη μεταφορά σε νοσοκομείο του 59χρονου Σλοβάκου πρωθυπουργού.

Φον ντερ Λάιεν, Μέτσολα και Μισέλ καταδικάζουν την επίθεση

Άμεσες ήταν οι αντιδράσεις και οι καταδίκες τόσο στο εσωτερικό της χώρας, όσο και από αρχηγούς κρατών. Η πρόεδρος της Σλοβακίας δήλωσε συγκλονισμένη από τη «βίαιη» ένοπλη επίθεση στον Φίτσο. Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καταδίκασε με τη σειρά της την επίθεση κατά του Φίτσο.

«Καταδικάζω σθεναρά αυτήν τη βδελυρή επίθεση κατά του πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο. Τέτοιες πράξεις βίας δεν έχουν καμία θέση στην κοινωνία μας και υπονομεύουν τη δημοκρατία, το πιο πολύτιμο κοινό μας αγαθό. Οι σκέψεις μου είναι με τον πρωθυπουργό Φίτσο και την οικογένειά του» έγραψε η φον ντερ Λάιεν στο «Χ».









— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 15, 2024

«Σοκαρισμένοι» από την αποτρόπαια και βίαιη επίθεση κατά του πρωθυπουργού της Σλοβακίας, δηλώνουν ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ και η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα.

«Είμαι σοκαρισμένος από την είδηση της επίθεσης κατά του πρωθυπουργού της Σλοβακίας, Ρ. Φίτσο, μετά από την κυβερνητική συνεδρίαση στη Χάντλοβα. Τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη βία ή τέτοιες επιθέσεις. Οι σκέψεις μου είναι με τον πρωθυπουργό και την οικογένειά του», έγραψε στο «Χ», ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.









— Charles Michel (@CharlesMichel) May 15, 2024

Από την πλευρά της, η Ρομπέρτα Μέτσολα δήλωσε: «Είμαι σοκαρισμένη από την αποτρόπαια επίθεση κατά του πρωθυπουργού της Σλοβακίας, Ρ. Φίτσο στη Χάντλοβα. Εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καταδικάζω αυτή τη βίαιη επίθεση. Οι σκέψεις μου είναι μαζί του και με την οικογένειά του αυτή τη δύσκολη στιγμή».









— Roberta Metsola (@EP_President) May 15, 2024

Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς δήλωσε ότι «είναι σοκαρισμένος» από την επίθεση και τόνισε ότι η βία δεν έχει θέση στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή.

— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) May 15, 2024

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάτσεθ δήλωσε από την πλευρά του ότι είναι εξοργισμένος από την επίθεση κατά του πρωθυπουργού της Σλοβακίας.









— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 15, 2024

O Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έγραψε «η επίθεση στον Σλοβάκο πρωθυπουργό είναι απαράδεκτη. Καταδικάζουμε αυτή την επίθεση στον γείτονα εταίρο μας και επικεφαλής της κυβέρνησης».





— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 15, 2024

Ο Βίκτορ Όρμπαν δήλωσε σοκαρισμένος από την επίθεση «κατά του φίλου του Ρόμπερτ Φίτσο».

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) May 15, 2024

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, σε γραπτή ανακοίνωση της κυβέρνησης της Ρώμης, υπογραμμίζει ότι «με τη σκέψη της είναι κοντά στον Ρόμπερτ Φίτσο, στην οικογένειά του και στον φίλο λαό της Σλοβακίας». «Επιθυμώ, και εξ ονόματος της ιταλικής κυβέρνησης, να εκφράσω την απερίφραστη καταδίκη κάθε μορφής βίας και κάθε επίθεσης στις βασικές αρχές της δημοκρατίας και της ελευθερίας», πρόσθεσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλντεμπεργκ, δήλωσε «σοκαρισμένος και συγκλονισμένος από τον πυροβολισμό του πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο».

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) May 15, 2024

Σε σοβαρή κατάσταση ο Φίτσο

Σε κρίσιμη κατάσταση για τη ζωή του νοσηλεύεται ο Φίτσο, ανακοίνωσε το πρωθυπουργικό γραφείο.

«Πρόκειται για πυροβολισμό στην κοιλιά και στο χέρι. Αυτή τη στιγμή είναι εκτός κινδύνου. Θα τον χειρουργήσουν», είπε πηγή της εφημερίδας Plus Jeden Den.

Ο Φίτσο διατηρούσε τις αισθήσεις του κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο της πόλης Χάντλοβα μετά την απόπειρα δολοφονίας του, δήλωσε στο Reuters μια εκπρόσωπος του νοσοκομείου όπου μεταφέρθηκε ο Σλοβάκος πρωθυπουργός.

Ο Φίτσο νοσηλεύεται για τραύματα από σφαίρες που δέχθηκε και οι ζωτικές του λειτουργίες έχουν σταθεροποιηθεί, συμπλήρωσε η εκπρόσωπος.