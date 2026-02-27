Σλοβακία: Η Ουκρανία δεν ενδιαφέρεται να αποκαταστήσει τη ροή πετρέλαιου μέσω του αγωγού Ντρούζμπα

Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, δήλωσε την Παρασκευή ότι μετά από τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχει τη «σαφή εντύπωση» ότι το Κίεβο δεν επιθυμεί να αποκαταστήσει τη ροή ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού Ντρούζμπα.

Οι προμήθειες μέσω του Ντρούζμπα προς την Ουγγαρία και τη Σλοβακία - τις μόνες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξακολουθούν να εισάγουν ρωσικό πετρέλαιο - σταμάτησαν στις 27 Ιανουαρίου μετά από αυτό που το Κίεβο αποκαλεί ρωσική επίθεση σε αντλιοστάσια στη δυτική Ουκρανία.

Το Κίεβο λέει ότι οι επισκευές χρειάζονται χρόνο, αλλά η Ουγγαρία και η Σλοβακία είναι εξοργισμένες, κατηγορώντας την Ουκρανία ότι καθυστερεί.

Ο Ζελένσκι απορρίπτει το σχέδιο Σλοβακίας - Ουγγαρίας

Ο Φίτσο και ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν συμφώνησαν την Παρασκευή να συσταθεί επιτροπή για τη διερεύνηση των ζημιών και ζήτησαν πρόσβαση, αλλά ο Φίκο είπε ότι ο Ζελένσκι αρνήθηκε, επικαλούμενος τη συμβουλή των υπηρεσιών πληροφοριών.

«Έχω την ξεκάθαρη εντύπωση ότι η ουκρανική πλευρά δεν έχει κανένα ενδιαφέρον να επαναλάβει τη διαμετακόμιση», δήλωσε ο Φίτσο σε ανακοίνωσή του.

Ο Ζελένσκι είπε μόνο ότι είχε προσκαλέσει τον Φίτσο στην Ουκρανία για να συζητήσουν «όλα τα υπάρχοντα ζητήματα».

Ο Φίτσο απάντησε ότι προτιμούσε να συναντηθούν σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ και είπε ότι είχε πληροφορίες ότι δεν υπήρχε κανένα εμπόδιο για την επαναλειτουργία του αγωγού, του οποίου το κλείσιμο προκαλούσε υλικές και οικονομικές ζημίες.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας δεν σχολίασε αμέσως την πρόταση για επιθεώρηση.

Ο Όρμπαν κατηγόρησε το Κίεβο στο Facebook ότι σταμάτησε την προμήθεια πετρελαίου για πολιτικούς λόγους.

Η Ουγγαρία και η Σλοβακία διατηρούν σχέσεις με τη Μόσχα παρά τις κριτικές των εταίρων τους στην ΕΕ, αντιτίθενται στη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία και αμφισβητούν τις προσπάθειες της ΕΕ να τερματίσει τις εισαγωγές ενέργειας από τη Ρωσία έως το τέλος του 2027.