Sky News: Η Ρωσία καμουφλάρει πλοία και ζωγραφίζει ψεύτικα αεροπλάνα στην άσφαλτο

Τον τρόπο με τον οποίο προστατεύει η Ρωσία τον στόλο και τις αεροπορικές βάσεις της στη Μαύρη Θάλασσα αποκαλύπτει δημοσίευμα το βρετανικό μέσο ενημέρωσης Sky News, παρουσιάζοντας στοιχεία για καμουφλαρισμένα πλοία και ζωγραφισμένα αεροπλάνα στην οδόστρωμα.

Όπως αναφέρει, ο ρωσικός στόλος της Μαύρης Θάλασσας θεωρούνταν κάποτε πανίσχυρος, αλλά με την αυξανόμενη απειλή από τις ουκρανικές επιθέσεις, η Μόσχα έχει στραφεί σε μια στρατηγική του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου για να τον προστατεύσει.

Παρά το γεγονός ότι η Ουκρανία δεν διαθέτει πολεμικό ναυτικό, έχει καταφέρει να πραγματοποιήσει μια σειρά επιτυχημένων επιθέσεων, συμπεριλαμβανομένων χτυπημάτων στο αρχηγείο του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας στη Σεβαστούπολη τον Σεπτέμβριο και στη ναυαρχίδα του, τη Moskva, τον περασμένο Απρίλιο.

Το Sky News στο δημοσίευμά του σημειώνει ότι ανακάλυψε ότι η Ρωσία έχει βάψει πέντε από τα πλοία του στόλου, συμπεριλαμβανομένης της ναυαρχίδας Admiral Makarov, τους τελευταίους δύο μήνες, σε μια προσπάθεια, όπως την σχολιάζουν οι αναλυτές, να προστατεύσει τον «ευάλωτο» στόλο.

Ο Στόλος της Μαύρης Θάλασσας (BSF) διαθέτει περίπου 30 πολεμικά πλοία και εδρεύει κυρίως στη Σεβαστούπολη στην κατεχόμενη Κριμαία.

«Η πλώρη και η πρύμνη πέντε πολεμικών πλοίων, συμπεριλαμβανομένου του Admiral Makarov - το οποίο έγινε η ναυαρχίδα του στόλου μετά τη βύθιση του Moskva - βάφτηκαν μπλε ή μαύρα μεταξύ 26 Μαΐου και 4 Ιουλίου φέτος», γράφει σε άλλο σημείο και προσθέτει πως «οι ειδικοί υποθέτουν ότι η βαφή του Makarov έγινε με σκοπό να αποσπάσει οπτικά την προσοχή των ουκρανικών απειλών και να κάνει τα πλοία να φαίνονται μικρότερα».

Η Ουκρανία έχει καυχηθεί για τη χρήση θαλάσσιων drones - τα μη επανδρωμένα ευκίνητα σκάφη που μεταφέρουν εκρηκτικά και κινούνται στην επιφάνεια του νερού - τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί σε επιθέσεις στην Κριμαία.

Οι ερευνητές είχαν επισημάνει ότι το βαμμένο Admiral Essen μπορεί επίσης να φανεί σε δορυφορικές εικόνες. Το πλοίο περιέχει έναν χερσαίο πύραυλο 8 Kalibr - ο οποίος χρησιμοποιήθηκε τακτικά κατά της Ουκρανίας στη διάρκεια του πολέμου.

Οι ειδικοί λένε ότι πρόκειται για μια «νέα μορφή ζωγραφικής που σε θαμπώνει» - μια τεχνική παραπλάνησης που χρησιμοποιεί ακανόνιστα μοτίβα και χρώματα, η οποία χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο για να προσφέρει προστασία από τα γερμανικά σκάφη στη θάλασσα.

