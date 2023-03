Σκωτία: Τέλος για το κυνήγι αλεπούς μετά από 250 χρόνια

Ένα από τα παλαιότερα κυνήγια αλεπούδων στη Σκωτία, το οποίο λάμβανε χώρα για περισσότερα από 250 χρόνια, λαμβάνει τέλος.

Οι κυνηγοί αλεπούδων στο Λαναρκσάιρ και Ρένφριουσαιρ στη Σκωτία, όπου πραγματοποιούνταν τακτικές συναντήσεις από το 1771, πραγματοποίησαν την τελευταία τους συνάντηση το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Τρεις ημέρες αργότερα τέθηκε σε ισχύ ένας νέος νόμος που ενίσχυε τους περιορισμούς στο κυνήγι με σκύλους.

Η ομάδα των κυνηγών είπε ότι η αυξανόμενη αστικοποίηση και η έλλειψη προσβάσιμης αγροτικής γης έχουν κάνει όλη τη διαδικασία «μη βιώσιμη». Και ανέφερε ότι οι συζητήσεις για το μέλλον των κυνηγιών αλεπούδων ήταν «σε εξέλιξη για πολλά χρόνια», πριν εισαχθεί το νομοσχέδιο για το Κυνήγι με τα σκυλιά.

Το τέλος του κυνηγιού αλεπούδων χαιρέτησαν αντικυνηγετικές ομάδες.

Οι Glasgow Hunt Sabs, που συχνά προσπαθούσαν να σαμποτάρουν το κυνήγι του Ρένφριουσαιρ, χαρακτήρισαν την είδηση ​​«μεγαλειώδη νίκη».

🎉 𝐇𝐔𝐆𝐄 𝐕𝐈𝐂𝐓𝐎𝐑𝐘! 🎉



𝐓𝐇𝐄 𝐋𝐀𝐍𝐀𝐑𝐊𝐒𝐇𝐈𝐑𝐄 & 𝐑𝐄𝐍𝐅𝐑𝐄𝐖𝐒𝐇𝐈𝐑𝐄 𝐇𝐔𝐍𝐓 𝐇𝐀𝐕𝐄 𝐅𝐎𝐋𝐃𝐄𝐃



After 252 years of killing and decades of sabbing from us at GHS and our predecessors, Clydeside Hunt Sabs, the most notorious fox hunt in Scotland has gone! pic.twitter.com/KEP4mSbRnA