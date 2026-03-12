Σκληρή αντιπαράθεση ΗΠΑ με Ρωσία και Κίνα για το Ιράν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

Οι ΗΠΑ και οι δυτικοί σύμμαχοί τους συγκρούστηκαν με Ρωσία και Κίνα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις προθέσεις του Ιράν σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα, καθώς η Ουάσιγκτον επιχείρησε να ενισχύσει τη διεθνή επιχειρηματολογία υπέρ του πολέμου που ξεκίνησε εναντίον της Τεχεράνης πριν από δύο εβδομάδες.

Στη συνεδρίαση του 15μελούς Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο προεδρεύουν αυτόν τον μήνα οι ΗΠΑ, Ρωσία και Κίνα επιχείρησαν ανεπιτυχώς να μπλοκάρουν συζήτηση για την επιτροπή που επιβλέπει και εφαρμόζει τις κυρώσεις του ΟΗΕ κατά του Ιράν. Η πρόταση απορρίφθηκε με 11 ψήφους έναντι 2 και δύο αποχές.

Ο Αμερικανός πρέσβης στον ΟΗΕ Μάικ Γουόλτς κατηγόρησε Μόσχα και Πεκίνο ότι προσπαθούν να προστατεύσουν την Τεχεράνη εμποδίζοντας το έργο της λεγόμενης Επιτροπής 1737. «Όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ θα πρέπει να εφαρμόζουν εμπάργκο όπλων κατά του Ιράν, να απαγορεύουν τη μεταφορά και το εμπόριο πυραυλικής τεχνολογίας και να παγώνουν σχετικά οικονομικά περιουσιακά στοιχεία», δήλωσε.

Ο Γουόλτς κατηγόρησε ακόμη τη Ρωσία και την Κίνα ότι δεν επιθυμούν μια λειτουργική επιτροπή κυρώσεων «επειδή θέλουν να προστατεύσουν τον εταίρο τους, το Ιράν, και να συνεχίσουν τη στρατιωτική συνεργασία που πλέον απαγορεύεται».

Ο Ρώσος πρέσβης στον ΟΗΕ Βασίλι Νεμπένζια απάντησε κατηγορώντας τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους ότι «καλλιέργησαν υστερία» γύρω από υποτιθέμενα σχέδια του Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, τα οποία -όπως είπε- δεν επιβεβαιώθηκαν από τις εκθέσεις του ΔΟΑΕ. «Αυτό έγινε για να δικαιολογηθεί άλλη μία στρατιωτική επιχείρηση κατά της Τεχεράνης και να κλιμακωθεί δραματικά η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και πέραν αυτής», δήλωσε.

Ο εκπρόσωπος της Κίνας στον ΟΗΕ Φου Τσονγκ χαρακτήρισε την Ουάσιγκτον «υποκινητή» της κρίσης γύρω από το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι προσέφυγαν «σε απροκάλυπτη χρήση βίας κατά του Ιράν ενώ οι διαπραγματεύσεις βρίσκονταν σε εξέλιξη».

Διαβάστε εδώ όλες τις τελευταίες εξελίξεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή