Σκληρές κι απάνθρωπες οι ρωσικές επιθέσεις σε ουκρανικές υποδομές

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διερευνά τρόπους για να αυξήσει τη βοήθεια στον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας, ο οποίος έχει πληγεί έπειτα από μπαράζ ρωσικών επιθέσεων, δήλωσε η Επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ Κάντρι Σίμσον κατά τη διάρκεια επίσκεψης της στο Κίεβο την Τρίτη.

«Βρίσκομαι στο Κίεβο σήμερα για να βοηθήσω στην αύξηση της υποστήριξης στον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας», ανέφερε σε tweet. «Έχω δει το μέγεθος της καταστροφής στην Ουκρανία από πρώτο χέρι και καταβάλλω όλες τις προσπάθειες για να αυξήσω την οικονομική, τεχνική και πρακτική βοήθεια».

Η Σίμσον χαρακτήρισε τις επιθέσεις της Ρωσίας «μια σκληρή και απάνθρωπη τακτική για να προκαλέσει ανθρώπινο πόνο καθώς πλησιάζει ο χειμώνας».

Η πρόσθετη βοήθεια θα πρέπει να προέλθει από θεσμικά όργανα της ΕΕ, κράτη μέλη, διεθνείς εταίρους και ιδιώτες δωρητές, είπε.

Η Επίτροπος ταξίδεψε στο Κίεβο μετά από εβδομάδες ρωσικών επιθέσεων που επικεντρώθηκαν στις μη στρατιωτικές υποδομές της Ουκρανίας, ιδίως σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η Σίμσον σχεδιάζει να συναντηθεί με τις ουκρανικές αρχές και τις εταιρείες ενέργειας για να μιλήσουν για το πώς μπορούν να βοηθήσουν η ΕΕ, οι διεθνείς εταίροι και ο ιδιωτικός τομέας.

I am in Kyiv today to help scale up support to the #Ukraine energy sector.



Ukrainian energy infrastructure is under targeted attack by Russia - a cruel & inhumane tactic to cause human suffering as the winter is approaching.



The 🇪🇺 stands by 🇺🇦 to help them until they prevail. pic.twitter.com/VQhAr7QWC2