Σκηνές χάους στη Χαβάη: 36 νεκροί από τις πυρκαγιές - Τρέχουν στην θάλασσα για να σωθούν

Στους 36 ανέρχονται οι άνθρωποι που έχουν χάσει την ζωή τους λόγω των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών που μαίνονται στην Χαβάη, με τους πολίτες και τους τουρίστες να τρέχουν προς τη θάλασσα για να σωθούν από τις φλόγες.

Μεγάλο μέρος της Λαχάινα, ενός τουριστικού και οικονομικού κέντρου 9.000 ανθρώπων, έχει καταστραφεί και εκατοντάδες οικογένειες έχουν εκτοπιστεί, όπως γνωστοποίησε ο κυβερνήτης της Χαβάης Τζος Γκριν. Οι κάτοικοι μιλούν για ανυπολόγιστες καταστροφές και εκτιμούν ότι η περιοχή δεν θα μπορέσει να επανέλθει ποτέ στην πρότερη κατάσταση.

Οι περισσότερες από τις πυρκαγιές στο Μάουι - που δυνάμωσαν από τους ισχυρούς ανέμους του τυφώνα Ντόρα- δεν έχουν ακόμη περιοριστεί, δήλωσε ο δήμαρχος Ρίτσαρντ Μπίσεν Τζούνιορ.

«Καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες πυρόσβεσης, σήμερα ανακαλύφθηκαν 36 συνολικά θάνατοι εν μέσω της ενεργής πυρκαγιάς στη Λαχάινα. Δεν υπάρχουν άλλες λεπτομέρειες προς το παρόν», αναφέρεται σε ανακοίνωση της κυβέρνησης.

New video shows a massive fire raging near homes in Maui, as an emergency proclamation has been declared for Hawaii and Maui counties over dangerous wildfires. https://t.co/2KsBGPjap4 pic.twitter.com/irg2TR4bPn

Ενώ οι πυρκαγιές καταστρέφουν μεγάλες εκτάσεις, η υποδιοικητής της Χαβάης Σίλβια Λούκ δήλωσε ότι «ο δρόμος για την ανάκαμψη θα είναι μακρύς».

Οι πυρκαγιές έχουν καταστρέψει εκατοντάδες κατασκευές στο Μάουι, συμπεριλαμβανομένων σπιτιών και επιχειρήσεων, σύμφωνα με αξιωματούχους, ενώ χιλιάδες κάτοικοι έχουν εκτοπιστεί από τα σπίτια τους.

«Πρόκειται για μικρές επιχειρήσεις που επένδυσαν στο Μάουι. Αυτοί ήταν κάτοικοι της περιοχής. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να βοηθήσουμε πολλούς ανθρώπους τα επόμενα χρόνια», δήλωσε η Λουκ.

«Θα χρειαστούν χρόνια», διαμήνυσε.

Περισσότεροι από 11.000 άνθρωποι έφυγαν αεροπορικώς από το Μάουι την Τετάρτη, δήλωσε ο διευθυντής του Υπουργείου Μεταφορών της Χαβάης, Εντ Σνάιφεν, σε συνέντευξη Τύπου.

Παρόλα αυτά, ορισμένα αεροπλάνα που έφευγαν από το Μάουι την Τετάρτη είχαν κενές θέσεις, καθώς το κλείσιμο μεγάλων αυτοκινητοδρόμων δυσκόλεψε για κάποιους το δρόμο προς το αεροδρόμιο, δήλωσε ο Σνίφεν, σημειώνοντας ότι οι δρόμοι έχουν πλέον ως επί το πλείστον ανοίξει ξανά.

Σε μια προσπάθεια να βοηθήσει τους ταξιδιώτες να φύγουν, η κομητεία Μάουι οργάνωσε λεωφορεία για να μεταφέρουν περισσότερα από 400 άτομα στο αεροδρόμιο την Τετάρτη, είπε. Οι αεροπορικές εταιρείες βοήθησαν επίσης με μεγαλύτερα αεροπλάνα, μειώνοντας τις τιμές και προσθέτοντας επιπλέον δρομολόγια.

Περισσότεροι από 600 άνθρωποι θα διανυκτερεύσουν στο αεροδρόμιο Kahului καθώς περιμένουν τις πρωινές πτήσεις, σύμφωνα με τον Sniffen.

Περίπου 1.500 άτομα αναμένεται να πετάξουν από το αεροδρόμιο αύριο, σημείωσε.

Στρατιωτικά ελικόπτερα έριξαν περίπου 150.000 γαλόνια νερού στην κομητεία Μάουι την Τετάρτη, καθώς συνέβαλαν στις προσπάθειες καταστολής των πυρκαγιών, δήλωσε ο γενικός υπασπιστής του υπουργείου Άμυνας της Χαβάης Kenneth S. Hara σε συνέντευξη Τύπου το βράδυ της Τετάρτης.

«Η πρωταρχική εστίαση είναι να σώσουμε ζωές, και στη συνέχεια να αποτρέψουμε τον ανθρώπινο πόνο, και στη συνέχεια να μετριάσουμε τις μεγάλες υλικές απώλειες», δήλωσε ο Hara.

Συνεργεία του υπουργείου Εξωτερικών βοηθούν στις προσπάθειες αποκατάστασης των επικοινωνιών σε όλο το νησί - όπου σημειώθηκαν εκτεταμένες διακοπές στην κινητή τηλεφωνία - και διανομής νερού, είπε.

Ο Χάρα δήλωσε ότι αναμένει ότι θα χρειαστεί ομοσπονδιακή βοήθεια για τις προσπάθειες αποκατάστασης, συμπεριλαμβανομένης της απομάκρυνσης των συντριμμιών και της προσωρινής στέγασης.

This is what it looked like earlier on Maui. If you've been to my hometown of Lahaina...I fear it is no longer. I dread what it will look like in the morning. An apocalyptic scene is unfolding due to the fires raging across my island. Please pray for us. pic.twitter.com/88V2kjjpyV