Χαβάη: Έξι νεκροί από τις μεγάλες πυρκαγιές στο Μάουι (pics&vids)

Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες Τετάρτη, κατά τη διάρκεια πυρκαγιών που κατέστρεψαν μεγάλο μέρος της πόλης - θέρετρο Λαχάινα, στο νησί Μάουι της Χαβάης. Τις φωτιές θέριεψαν οι ισχυροί άνεμοι ενός μακρινού τυφώνα, με αποτέλεσμα χιλιάδες άνθρωποι να εκκενώσουν την περιοχή, ενώ κάποιοι κατέφυγαν στον ωκεανό για να γλιτώσουν από τον καπνό και τις φλόγες.

Πολλές γειτονιές κάηκαν ολοσχερώς, καθώς η δυτική πλευρά του νησιού ήταν σχεδόν αποκομμένη και μόνο ένας αυτοκινητόδρομος ήταν ανοιχτός, ενώ αξιωματούχοι έκαναν λόγο για εκτεταμένες καταστροφές στη Λαχάινα, το λιμάνι της και τις γύρω περιοχές.

Περίπου 271 κτίσματα υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν, ανέφερε η εφημερίδα Honolulu Star-Advertiser, επικαλούμενη επίσημες αναφορές από υπερπτήσεις που πραγματοποίησαν η αμερικανική πολιτική αεροπορική περίπολος και η πυροσβεστική υπηρεσία του Μάουι.

«Μόλις είχαμε τη χειρότερη καταστροφή που έχω δει ποτέ. Όλη η Λαχάινα κάηκε ολοσχερώς. Είναι σαν αποκάλυψη», δήλωσε ο κάτοικος της Λαχάινα Μέισον Τζάρβι, ο οποίος διέφυγε από την πόλη.

Ο Τζάρβι έδειξε στο Reuters φωτογραφίες που τράβηξε από την καταστροφή στο χρώμα της στάχτης κατά μήκος της προκυμαίας της Λαχάινα. Φορώντας βερμούδα, έδειξε επίσης φουσκάλες στον μηρό του που, όπως είπε, υπέστη όταν περνούσε μέσα από τις φλόγες με το ηλεκτρικό του ποδήλατο για να σώσει τον σκύλο του.

Βίντεο τραβηγμένα από ψηλά, έδειχναν στήλες καπνού να υψώνονται από το ένα οικοδομικό τετράγωνο μετά το άλλο της Λαχάινα, του μεγαλύτερου τουριστικού προορισμού στο Μάουι και έδρα πολλών μεγάλων ξενοδοχείων. «Είναι σαν να βομβαρδίστηκε μια περιοχή. Είναι σαν εμπόλεμη ζώνη», δήλωσε ο πιλότος ελικοπτέρου Ρίτσαρντ Όλστεν, σύμφωνα με το Hawaii News Now.

Με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη με τρεις μεγάλες πυρκαγιές, το δυτικό Μάουι ήταν κλειστό για όλους εκτός από τους εργαζόμενους έκτακτης ανάγκης.

Οι πυρκαγιές, που ξεκίνησαν το βράδυ της Τρίτης, έκαψαν επίσης τμήματα του Big Island της Χαβάης. Η πολιτεία ανακοίνωσε ότι κάηκαν χιλιάδες στρέμματα.

Τουλάχιστον 4.000 τουρίστες προσπαθούσαν να εγκαταλείψουν το δυτικό Μάουι, δήλωσε ο Εντ Σνάιφεν του υπουργείου Μεταφορών της Χαβάης. Αν και τουλάχιστον 16 δρόμοι ήταν κλειστοί, το αεροδρόμιο του Μάουι λειτουργούσε πλήρως και οι αεροπορικές εταιρείες έριχναν τους ναύλους και προσέφεραν απαλλαγές για να φύγουν οι άνθρωποι από το νησί, δήλωσε ο Σνάιφεν.

Οι πανικόβλητοι κάτοικοι που έσπευσαν να εκκενώσουν την περιοχή, δημοσίευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικόνες που έδειχναν σύννεφα καπνού να υψώνονται πάνω από τις άλλοτε ειδυλλιακές παραλίες και τους φοίνικες.

«Ήμουν ο τελευταίος που βγήκε από την αποβάθρα όταν η πύρινη λαίλαπα πέρασε μέσα από τα δέντρα και πήρε τα πάντα μαζί της. Και απλά έτρεξα έξω και βοήθησα όποιον μπορούσα στην πορεία», δήλωσε ο Ντάστιν Τζόνσον, ο οποίος βρισκόταν στο λιμάνι της Λαχάινα και εργαζόταν για μια εταιρεία ναυλωμένων σκαφών που προσφέρει δίωρες εκδρομές. Μίλησε από το αεροδρόμιο Καχουλούι, το οποίο συνήθως απέχει 25 λεπτά με το αυτοκίνητο ανατολικά της Λαχάινα.

Κάποιοι άνθρωποι αναγκάστηκαν να πηδήξουν στον Ειρηνικό Ωκεανό για να ξεφύγουν από τον καπνό και τις συνθήκες της φωτιάς, με αποτέλεσμα η αμερικανική ακτοφυλακή να τους διασώσει, σύμφωνα με δελτίο Τύπου της κομητείας Μάουι.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι εξετάζουν αναφορές μαρτύρων για ανθρώπους που είχαν παγιδευτεί στα αυτοκίνητά τους.

«Οι ντόπιοι έχασαν τα πάντα. Έχουν χάσει το σπίτι τους. Έχασαν τα ζώα τους. Είναι καταστροφικό», δήλωσε ο Τζίμι Τοκιόκα, διευθυντής του κρατικού Τμήματος Επιχειρήσεων, Οικονομικής Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα και μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στο Οάχου, ανέφερε το Hawaii News Now, επικαλούμενο αξιωματούχους.

Οι προσπάθειες εκκένωσης περιπλέχθηκαν από τις διακοπές ρεύματος και τη διακοπή της υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας, καθώς η επικοινωνία με τη δυτική πλευρά του Μάουι ήταν διαθέσιμη μόνο μέσω δορυφόρου, δήλωσε η υποδιοικητής Σίλβια Λουκ. «Έχουμε καταφύγια που έχουν υπερκαλυφθεί. Οι πόροι μας έχουν εξαντληθεί», δήλωσε.

Η κατάσταση στη Χαβάη θύμισε σκηνές καταστροφής σε άλλα μέρη του κόσμου αυτό το καλοκαίρι, καθώς οι πυρκαγιές που προκλήθηκαν από τη ζέστη ρεκόρ ανάγκασαν την εκκένωση περιοχών από δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στην Ελλάδα, την Ισπανία, την Πορτογαλία και άλλα μέρη της Ευρώπης, ενώ ο δυτικός Καναδάς υπέστη ασυνήθιστα σοβαρές πυρκαγιές.

Η κλιματική αλλαγή, που οφείλεται στη χρήση ορυκτών καυσίμων, αυξάνει τη συχνότητα και την ένταση τέτοιων ακραίων καιρικών φαινομένων, λένε οι επιστήμονες, οι οποίοι έχουν προειδοποιήσει εδώ και καιρό ότι οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι πρέπει να μειώσουν τις εκπομπές για να αποτρέψουν την κλιματική καταστροφή.

Ο Λευκός Οίκος εξέδωσε συλλυπητήριο μήνυμα από τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος εξήρε το έργο των πυροσβεστών και διέταξε «όλα τα διαθέσιμα ομοσπονδιακά μέσα στα νησιά να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών». Η Εθνική Φρουρά, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, οι πεζοναύτες και η Ακτοφυλακή κινητοποιήθηκαν, ενώ το Υπουργείο Μεταφορών των ΗΠΑ βοήθησε τις προσπάθειες εκκένωσης, δήλωσε ο Μπάιντεν.

Επιπλέον, ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε εντολή να διατεθούν ομοσπονδιακοί πόροι για να βοηθήσουν τη χώρα. Η Ντιν Κρίσγουελ, διαχειρίστρια της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών, δήλωσε ότι η αμερικανική βοήθεια είχε ήδη εγκριθεί.

