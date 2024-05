Singapore Airlines: To πρώτο πόρισμα για το Boeing που χτυπήθηκε από τις αναταράξεις

Η ραγδαία αλλαγή στη βαρυτική δύναμη και η πτώση από ύψος 54 μέτρων, είναι τα αίτια που προκάλεσαν τραυματισμούς στην πτήση της Singapore Airlines, η οποία την περασμένη εβδομάδα έπεσε σε σφοδρές αναταράξεις, σύμφωνα με το προκαταρκτικό πόρισμα της έρευνας που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τετάρτη.

Ένας 73χρονος Βρετανός επιβάτης πέθανε, πιθανόν από ανακοπή, και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν όταν η πτήση SQ321 από το Λονδίνο με προορισμό τη Σιγκαπούρη έπεσε σε υπερβολικές και αιφνίδιες αναταράξεις, όπως περιέγραψε η εταιρεία, ενώ πετούσε πάνω από την Μιανμάρ.

Grim footage from the Singapore Airlines Boeing 777 flight from London to SG. Passengers were flung to the ceiling when it experienced a 7,000 ft drop. pic.twitter.com/iqsefWFELG

Η πτήση στις 21 Μαΐου ενός Μπόινγκ τύπου 777-300ER με 211 επιβάτες και 18μελές πλήρωμα κατευθύνθηκε τελικά προς την Μπανγκόκ όπου πραγματοποίησε υποχρεωτική προσγείωση.

«Το αεροπλάνο συνάντησε μια ξαφνική αλλαγή στα G (βαρυτική δύναμη) . Αυτό πιθανόν είχε ως αποτέλεσμα οι επιβαίνοντες που δεν φορούσαν τη ζώνη ασφαλείας να εκτιναχθούν», αναφέρει το υπουργείο Μεταφορών σε ανακοίνωσή του σχετικά με την έκθεση του Γραφείου Έρευνας της Ασφάλειας Μεταφορών.

Singapore Airlines Statement on TSIB Preliminary Investigation Findings on SQ321 Singapore Airlines (SIA) acknowledges the Singapore Transport Safety Investigation Bureau’s preliminary investigation findings on the incident involving flight SQ321 on 21 May 2024. SIA is fully…

«Η κατακόρυφη επιτάχυνση άλλαξε από αρνητικά 1.5G σε θετικά 1.5G μέσα σε τέσσερα δευτερόλεπτα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι επιβάτες που είχαν εκσφενδονιστεί στο ταβάνι να προσγειωθούν στο πάτωμα», αναφέρει η ίδια πηγή επικαλούμενη πληροφορίες που ελήφθησαν από τα δεδομένα πτήσης και από τους καταγραφείς φωνής του πιλοτηρίου.

«Οι ραγδαίες αλλαγές στα G στη διάρκεια 4,6 δευτερολέπτων είχαν ως αποτέλεσμα μια πτώση 178 ποδών (54 μ), από τα 37.362 πόδια στα 37.184 πόδια. Αυτή η αλληλουχία γεγονότων πιθανόν να προκάλεσε τους τραυματισμούς στο πλήρωμα και στους επιβάτες», πρόσθεσε.

Η Singapore Airlines ανακοίνωσε ότι θα συνεργαστεί πλήρως για την έρευνα: "Είμαστε αποφασισμένοι να στηρίξουμε τους επιβαίνοντες την ημέρα εκείνη στην πτήση SQ321 καθώς και τις οικογένειες και τους οικείους τους", ανέφερε σε σημερινή της ανακοίνωση.

Αργά χθες το βράδυ η εταιρεία ανακοίνωσε ότι 45 επιβαίνοντες στην πτήση εξακολουθούν να βρίσκονται στην Μπανγκόκ, περιλαμβανομένων 28 που νοσηλεύονται.

