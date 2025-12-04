Σιμπίχα: Θέλουμε πραγματική ειρήνη, όχι κατευνασμό με τη Ρωσία

Η Ουκρανία θέλει «πραγματική ειρήνη, όχι κατευνασμό με τη Ρωσία», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας την Πέμπτη στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, τον οργανισμό ασφάλειας και δικαιωμάτων που επιδιώκει να διαδραματίσει ρόλο στη μεταπολεμική Ουκρανία.

Η πορεία των ειρηνευτικών συνομιλιών είναι προς το παρόν ασαφής, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την Τετάρτη, μετά από τις «αρκετά καλές» συνομιλίες, όπως τις χαρακτήρισε, μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και των Αμερικανών απεσταλμένων.

«Θυμόμαστε ακόμα τα ονόματα εκείνων που πρόδωσαν τις μελλοντικές γενιές στο Μόναχο. Αυτό δεν πρέπει να επαναληφθεί ποτέ. Οι αρχές πρέπει να είναι απαραβίαστες και χρειαζόμαστε πραγματική ειρήνη, όχι κατευνασμό», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρέι Σιμπίχα σε ομιλία του στο ετήσιο Υπουργικό Συμβούλιο του ΟΑΣΕ.

Προφανώς, αναφερόταν στη συμφωνία του 1938 με τη ναζιστική Γερμανία, στην οποία η Βρετανία, η Γαλλία και η Ιταλία συμφώνησαν με την προσάρτηση του Σουδητανικού από τον Χίτλερ στην τότε Τσεχοσλοβακία. Η συμφωνία χρησιμοποιείται ευρέως ως συνώνυμο της αποτυχίας να αντιμετωπιστεί μια απειλητική δύναμη. Η Ρωσία επρόκειτο να μιλήσει αργότερα.

«Η Ευρώπη είχε πάρα πολλές άδικες ειρηνευτικές συμφωνίες στο παρελθόν. Όλες αυτές οδήγησαν μόνο σε νέες καταστροφές», δήλωσε ο Σιμπίχα, ευχαριστώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες για την προώθηση των ειρηνευτικών προσπαθειών και δεσμευόμενος ότι η Ουκρανία θα «αξιοποιήσει κάθε ευκαιρία για να προσπαθήσει να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Τετάρτη ότι η ομάδα του προετοιμάζεται για συναντήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι ο διάλογος με τους εκπροσώπους του Τραμπ θα συνεχιστεί.

Ο ΟΑΣΕ, ένας οργανισμός 57 χωρών που περιλαμβάνει τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, τη Ρωσία και μεγάλο μέρος της Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας, αναδείχθηκε σε σημαντικό φόρουμ για τον διάλογο μεταξύ Ανατολής και Δύσης κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου.

Τα τελευταία χρόνια, συχνά βρίσκεται σε αδιέξοδο, καθώς η Ρωσία έχει μπλοκάρει σημαντικές συμφωνίες, κατηγορώντας τον οργανισμό ότι έχει καταληφθεί από τη Δύση.

Τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες εμποδίζουν την επίτευξη συναίνεσης για έναν νέο προϋπολογισμό, απαιτώντας μεταρρυθμίσεις όπως μέτρα μείωσης του κόστους, σύμφωνα με διπλωμάτες.