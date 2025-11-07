Σιμπιχά: Πάνω από 1.400 Αφρικανοί από δεκάδες χώρες πολεμούν για τη Ρωσία

Περισσότεροι από 1.400 πολίτες από τριάντα αφρικανικές χώρες πολεμούν στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία, δήλωσε την Παρασκευή ο υπουργός Εξωτερικών του Κιέβου.

Ουκρανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι η Ρωσία επιχειρεί να ενισχύσει τις δυνάμεις που επιτίθενται στον μικρότερο γείτονά της στρατολογώντας μαχητές από διάφορες χώρες, συχνά με παραπλανητικούς τρόπους.

Ο Αντρίι Σιμπιχά δήλωσε ότι η Μόσχα δελεάζει Αφρικανούς πολίτες να υπογράφουν συμβόλαια τα οποία χαρακτήρισε «ισοδύναμα με... θανατική ποινή», καλώντας τις αφρικανικές κυβερνήσεις να προειδοποιήσουν τους πολίτες τους.

«Οι ξένοι πολίτες στον ρωσικό στρατό έχουν μια θλιβερή μοίρα», έγραψε στην πλατφόρμα X. «Οι περισσότεροι στέλνονται αμέσως στις λεγόμενες “επιθέσεις με κρέας”, όπου σκοτώνονται γρήγορα».

Η Νότια Αφρική δήλωσε την Πέμπτη ότι θα ερευνήσει πώς 17 πολίτες της εντάχθηκαν σε μισθοφορικές δυνάμεις, αφού οι άνδρες απηύθυναν εκκλήσεις έκτακτης ανάγκης ζητώντας βοήθεια για να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Η Κένυα είχε ανακοινώσει τον περασμένο μήνα ότι ορισμένοι πολίτες της κρατούνται σε στρατιωτικά στρατόπεδα σε όλη τη Ρωσία, αφού ενεπλάκησαν στη σύγκρουση χωρίς να το γνωρίζουν.

Ο Σιμπιχά είπε ότι ο συνολικός αριθμός των Αφρικανών νεοσύλλεκτων μπορεί να είναι υψηλότερος από τους 1.436 που έχουν ταυτοποιηθεί – προερχόμενοι από 36 χώρες – και ότι οι περισσότεροι ξένοι μισθοφόροι που κρατούνται από την Ουκρανία συνελήφθησαν κατά την πρώτη τους πολεμική αποστολή.

Πρόσθεσε ότι το Κίεβο θα δημοσιοποιήσει πιο συγκεκριμένες πληροφορίες για τις χώρες και τις περιοχές από τις οποίες η Ρωσία έχει στρατολογήσει στρατεύματα.