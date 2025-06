Σιμπίχα: Απορρίπτουμε τα μη ρεαλιστικά «τελεσίγραφα» της Ρωσίας

Το Κίεβο απέρριψε την Τρίτη (03/06) τους όρους που έθεσε η Μόσχα για την ειρήνευση στην Ουκρανία, κατά τη διάρκεια του δεύτερου γύρου συνομιλιών που διεξήχθη στην Κωνσταντινούπολη, κάνοντας λόγο για μη ρεαλιστικά «τελεσίγραφα» που δεν πρόκειται να οδηγήσουν στον τερματισμό του πολέμου.

«Αντί να απαντήσει στις εποικοδομητικές προτάσεις μας στην Κωνσταντινούπολη, η ρωσική πλευρά παρουσίασε μια σειρά από παλαιότερα τελεσίγραφα που δεν οδηγούν την κατάσταση πιο κοντά στην πραγματική ειρήνη», υπογραμμίζει ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ukraine’s official conclusions following the second meeting in Istanbul.



Russia has not responded to our document outlining Ukraine's vision for ending the war. We sent it ahead of the meeting. During the meeting, our delegation asked the Russians what were their considerations.…