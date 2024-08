Σήμερα η ταφή του Χανίγια εν μέσω διάχυσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Αυξάνονται οι φόβοι για επικίνδυνη διάχυση της κρίσης στη Μέση Ανατολή με το Ιράν και τους συμμάχους του, να ετοιμάζουν «απάντηση» στο Ισραήλ, έπειτα από την εξουδετέρωση του αρχηγού της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια, του οποίου η ταφή θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Κατάρ.

Ο Χανίγια ζούσε για χρόνια εξόριστος στην Ντόχα, όπου είχαν μεταφερθεί και μέλη της οικογένειάς του.

Μετά την επίσημη τελετή της κηδείας του με εκατοντάδες κόσμου, χθες στην Τεχεράνη, θα γίνουν δεήσεις στο τζαμί του Ιμάμη Μοχάμαντ μπιν Άμπντελ Ουάχαμπ, το μεγαλύτερο στην πρωτεύουσα του εμιράτου, την Ντόχα.

Η Χαμάς κάλεσε η σημερινή να γίνει «ημέρα οργής», μετά την ταφή του αρχηγού της, να γίνουν «πορείες οργής από κάθε τζαμί» αφού ολοκληρωθεί η προσευχή της Παρασκευής.

Ο Ισμαήλ Χανίγια, διευκρίνισε το κίνημά του, θα ενταφιαστεί σε νεκροταφείο στη Λουσάιλ, στο βόρειο τμήμα της πρωτεύουσας του Κατάρ, με παρόντες πολίτες και ηγέτες «του αραβικού και του ισλαμικού κόσμου».

Η Τουρκία κήρυξε εθνικό πένθος την ημέρα ταφής του ημέρα εθνικού πένθους.

Το Ιράν, η Χαμάς και η Χεζμπολάχ κατηγόρησαν το Ισραήλ για την εξουδετέρωση του Χανίγια, ωστόσο, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν από την πλευρά τους ότι το «μοναδικό» πλήγμα εκτός επικράτειας στο οποίο προχώρησαν προχθές το βράδυ ήταν εκείνο που σκότωσε τον Φουάντ Σουκρ, κορυφαίο στέλεχος της Χεζμπολάχ, σε νότιο προάστιο της Βηρυτού.

Χθες εκατοντάδες άνθρωποι παραβρέθηκαν στην κηδεία του Χανίγια, που σημαδεύτηκε από προτροπές για εκδίκηση. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάς Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος απείλησε το Ισραήλ πως το περιμένει «σκληρή τιμωρία», έψαλλε προσευχή για τους νεκρούς μπροστά στα φέρετρα καλυμμένα με παλαιστινιακές σημαίες.

Από έναν εκρηκτικό μηχανισμό που ήταν κρυμμένος στο αυστηρά φυλασσόμενο συγκρότημα που διέμενε ο Ισμαήλ Χανίγια εξουδετερώθηκε ο αρχηγός της Χαμάς, την Τετάρτη τα ξημερώματα στην ιρανική πρωτεύουσα, σύμφωνα με ρεπορτάζ των New York Times.

Ο Χανίγια είχε φθάσει στην Τεχεράνη την Τρίτη για να παραστεί στην ορκωμοσία του νέου προέδρου του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν. Οι αξιωματούχοι που επικαλούνται οι Times αναφέρουν ότι η βόμβα που σκότωσε τον Χανίγια και τον σωματοφύλακά του είχε τοποθετηθεί στο συγκρότημα πριν από δύο μήνες.

Μάλιστα, φαίνεται να πυροδοτήθηκε εξ αποστάσεως, μόλις επιβεβαιώθηκε ότι ο Χανίγια βρισκόταν στο δωμάτιό του.

