Ναυάγιο στη Σικελία: Συνεχίζονται οι έρευνες για τους αγνοούμενους - Δύσκολο το έργο των δυτών

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες στο σημείο του ναυαγίου του ιστιοφόρου στη Σικελία. Δύτες ερεύνησαν σήμερα το ναυάγιο, η βύθιση του οποίου τη Δευτέρα, εν μέσω μιας ξαφνικής καταιγίδας στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο την ώρα που άλλοι έξι άνθρωποι αγνοούνται, μεταξύ των οποίων ο Βρετανός μεγιστάνας της τεχνολογίας Μάικ Λιντς, στενοί συνεργάτες του και μέλη των οικογενειών τους.

Το Bayesian, ένα γιοτ μήκους 56 μέτρων, υπό βρετανική σημαία, βυθίστηκε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα στα ανοικτά του Πορτιτσέλο, μιας παραθαλάσσιας πόλης σε απόσταση περίπου 15 χιλιομέτρων ανατολικά του Παλέρμο, ο κόλπος της οποίας υποδέχεται αυτήν την περίοδο του έτους πλήθος πολυτελών σκαφών αναψυχής.

Το Bayesian, το οποίο είχε αγκυροβολήσει σε απόσταση περίπου 700 μέτρων στα ανοικτά, βρέθηκε στην πορεία ενός θαλάσσιου σίφωνα, ενός φαινομένου που παρατηρείται ολοένα και περισσότερο στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, ο οποίος στην κυριολεξία το αναποδογύρισε και το βύθισε σε λίγα λεπτά.

Δώδεκα επιβάτες και δέκα μέλη του πληρώματος, στην πλειονότητά τους Βρετανοί υπήκοοι, βρίσκονταν στο πλοίο.

❌ #Porticello #Palermo, riprese alle 8 di #oggi le immersioni dei #sommozzatori speleo dei #vigilidelfuoco per le ricerche dei 6 dispersi. Complesso l’ingresso nello yacht, in atto la pianificazione per aprire accessi più agevoli e ispezionare l’interno [#20agosto 11:00] pic.twitter.com/QRTdGtO8r2