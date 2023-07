Σικάγο: Τουλάχιστον οκτώ ανεμοστρόβιλοι χτύπησαν την πολιτεία του Ιλινόι (vids)

Ανεμοστρόβιλοι και καταιγίδες έπληξαν την ευρύτερη περιοχή του Σικάγο την Τετάρτη, αναγκάζοντας προσωρινά τα αεροδρόμια O'Hare και Midway να σταματήσουν όλη την εναέρια κυκλοφορία, δήλωσαν αξιωματούχοι, καθώς οι σειρήνες ανεμοστρόβιλου αντηχούσαν στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ.

Τουλάχιστον οκτώ ανεμοστρόβιλοι χτύπησαν σε τέσσερις κομητείες του βορειοανατολικού Ιλινόις, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων στην κομητεία Κουκ, όπου βρίσκεται το Σικάγο, καθώς οι αξιωματούχοι προειδοποίησαν τους ανθρώπους να καταφύγουν.

Οι σειρήνες ήχησαν στο Σικάγο, στις Ηνωμένες Πολιτείες για να προειδοποιήσουν τους κατοίκους για την απειλή των ανεμοστρόβιλων, που διαδέχονται ο ένας τον άλλον, στην πολιτεία του Ιλινόι.

We have visuals of the #tornado near Chicago, IL. We're tracking these storms LIVE on WeatherNation right now. #ILwx pic.twitter.com/LH2P4q1qkZ