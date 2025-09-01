Σικάγο: Χιλιάδες διαδηλωτές διαμαρτύρονται κατά της απειλής ανάπτυξης της ICE και της Εθνοφρουράς

Χιλιάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν τους δρόμους κοντά στο κέντρο του Σικάγο τη Δευτέρα, τραγουδώντας, φωνάζοντας και κρατώντας πλακάτ ενάντια στις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να αναπτύξει στρατεύματα της Εθνοφρουράς και ομοσπονδιακούς πράκτορες μετανάστευσης στην πόλη.

Η πορεία ήταν μία από τις περίπου 1.000 διαμαρτυρίες «Εργάτες έναντι Δισεκατομμυριούχων» που πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη χώρα κατά την αργία της Ημέρας Εργασίας. Στο Σικάγο όμως η διαδήλωση είχε πιο έντονο τόνο, καθώς οι κάτοικοι αντιδρούν στην υπόσχεση του Τραμπ να επεκτείνει την ανάπτυξη στρατευμάτων σε πόλεις που διοικούνται από Δημοκρατικούς, όπως το Λος Άντζελες και η Ουάσινγκτον.

Ο δήμαρχος Μπράντον Τζόνσον, απευθυνόμενος στο πλήθος, ορκίστηκε ότι η πόλη θα αντισταθεί στην ομοσπονδιακή καταπάτηση.

«Αυτή είναι η πόλη που θα υπερασπιστεί τη χώρα», είπε, δεχόμενος δυνατές ζητωκραυγές από διαδηλωτές που κυμάτιζαν σημαίες του Σικάγο με μπλε ρίγες.

BREAKING: Massive protest right now in Chicago as Mayor Brandon Johnson defies Trump and leads a chant of "no troops in Chicago!"



NO TROOPS IN CHICAGO! pic.twitter.com/fVF7qpAzj9 — Brian Krassenstein (@krassenstein) September 1, 2025

Καθώς το πλήθος διέσχιζε την πόλη, οι θαμώνες σε καφετέριες και εστιατόρια σήκωναν τις γροθιές τους και τα αυτοκίνητα κορνάριζαν σε ένδειξη υποστήριξης. Οι διοργανωτές εκτιμούν ότι παρευρέθηκαν 5.000 έως 10.000 άτομα, αν και το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει τον αριθμό με τους δημοτικούς αξιωματούχους.

Οι διαδηλωτές δήλωσαν ότι ανησυχούν για την απειλή ανάπτυξης της Εθνοφρουράς και των επιπλέον πρακτόρων της ICE.

Ο Τραμπ έχει επικεντρώσει την προσοχή του στο Σικάγο λόγω βίας, χαρακτηρίζοντας την πόλη «χάος», «κόλαση» και «πεδίο θανάτου». Παρά τις ανησυχίες για εγκληματικότητα, πολλοί διαδηλωτές δήλωσαν ότι αισθάνονται σε μεγάλο βαθμό ασφαλείς στις γειτονιές τους.

Οι ηγέτες πόλεων και πολιτειών έχουν ήδη ετοιμάσει μέτρα για να προστατεύσουν το Σικάγο από ομοσπονδιακά στρατεύματα και προετοιμάζουν αγωγές, καθώς νομικοί εμπειρογνώμονες υποστηρίζουν ότι η ανάπτυξη παραβιάζει το Σύνταγμα των ΗΠΑ και έναν νόμο του 19ου αιώνα που απαγορεύει στον στρατό να επιβάλλει εσωτερικούς νόμους.

Ο δήμαρχος Τζόνσον υπέγραψε το Σάββατο εκτελεστικό διάταγμα που απαγορεύει στην αστυνομία του Σικάγο να συνεργαστεί με ομοσπονδιακούς πράκτορες ή στρατεύματα της Εθνοφρουράς, δίνει οδηγίες στους αστυνομικούς να φορούν επίσημες στολές και να μην καλύπτουν τα πρόσωπά τους.

Ομάδες για τα δικαιώματα των μεταναστών έχουν ενισχύσει την προστασία τους προσλαμβάνοντας δικηγόρους, στελεχώνοντας τηλεφωνικές γραμμές βοήθειας και πραγματοποιώντας εκπαιδεύσεις με θέμα «γνωρίστε τα δικαιώματά σας».