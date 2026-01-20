Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: Έπιασαν δουλειά οι γερανοί - Ψάχνουν για σορούς στα συντρίμμια των βαγονιών

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στην Ισπανία χρησιμοποίησαν γερανούς την Τρίτη για να αποκτήσουν πρόσβαση στα βαγόνια που υπέστησαν τις μεγαλύτερες ζημιές στην προσπάθειά τους να ανακτήσουν τις σορούς των ανθρώπων που εξακολουθούν να αγνοούνται σε ένα δυστύχημα που έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 41 άτομα.

Οι Ισπανοί είναι συγκλονισμένοι μετά το πρώτο θανατηφόρο ατύχημα στο εκτεταμένο δίκτυο σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας της Ισπανίας, το οποίο συνέβη το βράδυ της Κυριακής κοντά στο Aνταμούθ στην επαρχία της Κόρδοβα, περίπου 360 χλμ. νότια της Μαδρίτης.

Οι ειδικοί λένε ότι μια ελαττωματική σιδηροδρομική σύνδεση μπορεί να είναι το κλειδί για τον προσδιορισμό της αιτίας του εκτροχιασμού που οδήγησε στη σύγκρουση μεταξύ δύο τρένων.

Στους 41 οι νεκροί

Ένα ακόμη πτώμα βρέθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας μέσα στα συντρίμμια του πρώτου εκτροχιασμένου τρένου που ανήκε στην ιδιωτική κοινοπραξία Iryo, αυξάνοντας τον αριθμό των νεκρών σε 41, σύμφωνα με τις αρχές την Τρίτη.

Τουλάχιστον τρία πτώματα έχουν εντοπιστεί ακόμη παγιδευμένα μέσα στα συντρίμμια, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκραντε-Μαρλάσκα στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TVE αργά το βράδυ της Δευτέρας.

Ανέφερε ότι η αστυνομία έχει λάβει 43 αναφορές για αγνοούμενους, αριθμός που αντιστοιχεί σε μεγάλο βαθμό στον προσωρινό αριθμό των νεκρών, αλλά προειδοποίησε ότι ο τελικός αριθμός δεν θα επιβεβαιωθεί έως ότου οι ομάδες διάσωσης ανυψώσουν τα εκτροχιασμένα βαγόνια.

Η σύγκρουση συνέβη σε μια λοφώδη, ελαιόφυτη περιοχή στους πρόποδες μιας οροσειράς. Η πρόσβαση στο σημείο είναι δυνατή μόνο μέσω ενός μονοπατιού, γεγονός που δυσχεραίνει την πρόσβαση των διασωστών με βαριά μηχανήματα.

Ο βασιλιάς Φελίπε και η βασίλισσα Λετίθια επρόκειτο να επισκεφθούν το σημείο μαζί με την αναπληρωτή πρωθυπουργό Μαρία Χεσούς Μοντέρο αργότερα την Τρίτη, σύμφωνα με το δημόσιο πρόγραμμα της κυβέρνησης.

Οι μαρτυρίες των επιζώντων

Στο μεταξύ, την Τρίτη άρχισαν να εμφανίζονται ιστορίες επιζώντων της τραγωδίας.

Η Λόλα Μπελτράν είπε στο TVE ότι είχε αλλάξει βαγόνι λίγα λεπτά πριν τη σύγκρουση, μετακινούμενη από τη θέση που της είχε ανατεθεί σε ένα από τα βαγόνια που υπέστησαν τις μεγαλύτερες ζημιές σε ένα άλλο βαγόνι για να καθίσει με έναν συνάδελφό της.

«Έπρεπε να σπάσουμε τα παράθυρα με σφυριά έκτακτης ανάγκης και να ανοίξουμε τις πόρτες για να βγούμε», είπε η Μπελτράν, περιγράφοντας σκηνές χάους, κραυγές και κατεστραμμένα καθίσματα.