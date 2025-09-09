Σι Τζινπίνγκ: Κίνα και ΕΕ πρέπει να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους

Η Κίνα και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ενισχύσουν την επικοινωνία και να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους, καθώς η παγκόσμια κατάσταση γίνεται ολοένα και πιο περίπλοκη και ταραχώδης, δήλωσε την Τρίτη ο Κινέζος πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ σε συνάντησή του με τον Πορτογάλο πρωθυπουργό, Λουίς Μοντενέγκρο στο Πεκίνο.

Η Κίνα είναι πρόθυμη να συνεργαστεί στενά με την Πορτογαλία στο πλαίσιο της πολυμερούς συνεργασίας, προκειμένου να διαφυλαχθεί το σύστημα ελεύθερου εμπορίου και να προωθηθεί ένα πιο δίκαιο και λογικό σύστημα παγκόσμιας διακυβέρνησης, ανέφερε ο Σι, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, σύμφωνα με το Reuters.

Από τη δική του πλευρά ο επικεφαλής της πορτογαλικής κυβέρνησης κάλεσε τον Κινέζο πρόεδρο να χρησιμοποιήσει τη στενή του σχέση με τη Ρωσία για να πιέσει τη Μόσχα προς μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη με την Ουκρανία.

Σημειώνεται πως η επίσκεψη του Μοντενέγκρο στην Κίνα είναι η πρώτη αρχηγού κυβέρνησης της Πορτογαλίας εδώ και σχεδόν μια δεκαετία.