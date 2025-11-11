Σε ένα απολογισμό για το τι κέρδισαν και το τι έχασαν οι πρωταγωνιστές της πολιτικής σκηνής στις ΗΠΑ από το «πάγωμα» (shutdown) στη λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης προχώρησε την Τρίτη το Reuters, καθώς η εν λόγω «παράλυση» φαίνεται πως πλησιάζει στο τέλος της μέσα στις ερχόμενες μέρες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ

Ανεξάρτητα από το πόσες φορές ο πρόεδρος προσπάθησε να αποφύγει την ευθύνη για το shutdown, τελικά, η ευθύνη βαρύνει τον ίδιο. Ο Λευκός Οίκος αντιμετώπισε εβδομάδες με πρωτοσέλιδα σχετικά με τα προβλήματα στην εναέρια κυκλοφορία και τις οικογένειες χαμηλού εισοδήματος που αγωνίζονταν να ταΐσουν τα παιδιά τους.

Ακόμη και ο ίδιος ο Τραμπ παραδέχτηκε ότι το shutdown πιθανώς έβλαψε τους Ρεπουμπλικάνους στις εκλογές της περασμένης εβδομάδας, στις οποίες οι Δημοκρατικοί κέρδισαν στο Νιου Τζέρσεϊ, τη Βιρτζίνια και τη Νέα Υόρκη.

«Οι Αμερικανοί αναγνωρίζουν ότι 10 μήνες μετά την ανάληψη της προεδρίας, τα έξοδα δεν έχουν μειωθεί. Και κατά τη διάρκεια αυτού του 40ήμερου shutdown, ο Τραμπ δεν εμφανίστηκε ως κάποιος που αγωνιζόταν για αυτούς», δήλωσε η σύμβουος των Δημοκρατικών, Καρέν Φίνεϊ. «Δεν προσπαθούσε να επιλύσει το ζήτημα. Δεν ασχολήθηκε, ήταν άφαντος».

Ωστόσο, το κοινό έχει μικρή μνήμη. Μετά την επανέναρξη της λειτουργίας της κυβέρνησης, ο Τραμπ μπορεί να επικεντρωθεί στα προβλήματα του κόστους διαβίωσης των Αμερικανών πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Κογκρέσου το 2026. Έχει δείξει ότι μπορεί να διατηρήσει την ενότητα του κόμματός του υπό ακραία πίεση, κάνοντας ελάχιστες παραχωρήσεις.

«Νομίζω ότι βγαίνει νικητής από όλη αυτή την ιστορία. Δεν χρειάστηκε να ξοδέψει πολύ πολιτικό κεφάλαιο κατά τη διάρκεια του shutdown», δήλωσε ο Τζον Ελιζάντρο, στρατηγικός αναλυτής των Ρεπουμπλικάνων.

Οι Ρεμπουμπλικανοί της Γερουσίας

Υπό την ηγεσία του Τζον Θουν, οι Ρεπουμπλικανοί της Γερουσίας παρέμειναν ενωμένοι, κράτησαν τη θέση τους και κατάφεραν να αποσπάσουν οκτώ Δημοκρατικούς για να ψηφίσουν υπέρ της επαναλειτουργίας της κυβέρνησης. Η μόνη παραχώρηση που έκαναν ήταν να συμφωνήσουν σε μια ψηφοφορία τον Δεκέμβριο για την επέκταση των επιδομάτων υγείας, μια ψηφοφορία που αναμένεται να αποτύχει.



Πρόσφατη δημοσκόπηση έδειξε ότι οι ψηφοφόροι ήταν πιο πιθανό να κατηγορήσουν τους Ρεπουμπλικάνους παρά τους Δημοκρατικούς για το shutdown ένα πιθανό προειδοποιητικό σημάδι για τις ενδιάμεσες εκλογές του επόμενου έτους. Ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί «έδειξαν» στις 3 εκλογικές ήττες του κόμματος την περασμένη εβδομάδα.

Το «ταμείο» για τους Δημοκρατικούς

Διατήρησαν τη θέση τους – μέχρι που δεν το έκαναν. Πολλοί στο Δημοκρατικό κόμμα είναι εξοργισμένοι που οκτώ γερουσιαστές αποστάτησαν μετά τις εκλογικές νίκες της περασμένης εβδομάδας. Αυτοί οι γερουσιαστές υποστήριξαν ότι η στρατηγική του κόμματός τους για το shutdown δεν λειτουργούσε και προκαλούσε μόνιμη ζημιά στην οικονομία.

Ωστόσο, οι επικριτές τους είπαν ότι εγκατέλειψαν όσους είχαν απελπιστική ανάγκη από ανακούφιση από τις αυξήσεις των ασφαλίστρων υγείας.

«Οι Δημοκρατικοί που υποστήριξαν αυτόν τον συμβιβασμό είναι ανίκανοι», δήλωσε ο Μάικλ Σεράσο, ένας Δημοκρατικός που εργάστηκε στην προεκλογική εκστρατεία του προοδευτικού γερουσιαστή Μπέρνι Σάντερς το 2016. «Πίστευα ότι το κόμμα μου θα έφερνε αποτελέσματα μετά τις εκλογές (της περασμένης εβδομάδας)».

Εάν οι Ρεπουμπλικανοί τορπιλίσουν την προσπάθεια των Δημοκρατικών να επεκτείνουν τις επιδοτήσεις για την υγειονομική περίθαλψη, αυτό θα δώσει στους Δημοκρατικούς υποψηφίους ένα έτοιμο θέμα για τις ενδιάμεσες εκλογές. Όπως το 2018, όταν οι Δημοκρατικοί ανέκτησαν τον έλεγχο της Βουλής εν μέσω απειλών των Ρεπουμπλικάνων να καταργήσουν τον Affordable Care Act (Obamacare).

Οι πιέσεις στον Τσακ Σούμερ

Ο κορυφαίος Δημοκρατικός της Γερουσίας είδε τους συναδέλφους του να τον παρακάμπτουν για να συνάψουν συμφωνία με τους Ρεπουμπλικανούς.

Ψήφισε κατά του μέτρου, αλλά οι επικριτές του από την αριστερά τον κατηγορούν ότι επέτρεψε να συμβεί αυτό, με ορισμένες προοδευτικές ομάδες υπεράσπισης και τουλάχιστον έναν Δημοκρατικό βουλευτή, τον Ρο Κάννα από την Καλιφόρνια, να ζητούν την απομάκρυνσή του.