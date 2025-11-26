Περίπου 1.500 παραστρατιωτικοί κατέφθασαν σε αυτή την βιομηχανική πόλη στη βορειοανατολική Λιθουανία στα τέλη Οκτωβρίου, καταλαμβάνοντας θέσεις σε κυβερνητικά κτίρια και γύρω από κρίσιμες υποδομές, προκειμένου να προετοιμαστούν για αυτό που πολλοί σε αυτή την παραμεθόρια πόλη φοβούνται τώρα: μια ρωσική εισβολή.

Όπως μετέδωσε την Τετάρτη η Wall Street Journal, τα μέλη της Λιθουανικής Ένωσης Σκοπευτών (LRU), μιας παραστρατιωτικής ομάδας που χρηματοδοτείται από το κράτος, πέρασαν αρκετές ημέρες εκπαιδεύοντας τον εαυτό τους για να αποκρούσουν μια πιθανή εχθρική επίθεση.

Ενώ οι ηγέτες της LRU και οι Λιθουανοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι λένε ότι δεν υπάρχει άμεση απειλή ρωσικής εισβολής, επειδή ο ρωσικός στρατός είναι σε μεγάλο βαθμό απασχολημένος στην Ουκρανία, η ομάδα, με την υποστήριξη του στρατού της χώρας, επιμένει ότι η μικρή βαλτική χώρα δεν μπορεί να πάρει ρίσκα.

«Προετοιμαζόμαστε γιατί δεν μπορείς απλά να κάθεσαι στον πάγκο», είπε ο υποστράτηγος Λίνας Ιτζέλις, διοικητής της LRU. «Όλοι πρέπει να γνωρίζουν τον ρόλο τους σε μια διαμόρφωση και να έχουν τις δεξιότητες για να πολεμήσουν».

Τα μέλη λένε ότι το να αφιερώνουν χρόνο από την επαγγελματική και προσωπική τους ζωή για να μάθουν στρατιωτικές δεξιότητες είναι μια επένδυση στην ασφάλεια της χώρας τους και στην ασφάλεια της επόμενης γενιάς. Η Reda Vaičiulienė, διοικητής εταιρείας που εντάχθηκε στην LRU πριν από επτά χρόνια, αφήνει τακτικά τα τρία παιδιά της στο σπίτι για να μπορεί να παρακολουθεί στρατιωτικές ασκήσεις. «Νομίζω ότι είναι περήφανα για αυτό που κάνουμε», δήλωσε.

Ομάδες σε όλη την Ανατολική Ευρώπη που προσφέρουν στρατιωτική εκπαίδευση σε πολίτες, όπως η LRU, έχουν δει τεράστια αύξηση στα μέλη τους από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022. Δυτικοί αξιωματούχοι κατηγορούν τη Ρωσία και τη σύμμαχό της Λευκορωσία ότι πραγματοποιούν επιχειρήσεις σαμποτάζ και αποσταθεροποιητικές ενέργειες, γνωστές και ως υβριδικός πόλεμος, σε όλη την Ευρώπη. Αξιωματούχοι του Κρεμλίνου και της Λευκορωσίας έχουν επανειλημμένα αρνηθεί την εμπλοκή τους σε υβριδικές επιθέσεις κατά της Ευρώπης.